BERGAMO – L’eliminazione dalla Champions League non ha tolto entusiasmo ai tifosi dell’Atalanta. Circa duecento tifosi nerazzurri hanno infatti accolto la squadra di ritorno dal Portogallo all’aeroporto di Orio al Serio, tra cori e bandiere. Un risveglio più dolce che amaro anche per Antonio Percassi, nonostante tutto. Il presidente ha commentato a mente fredda l’eliminazione degli orobici dalla Champions, una sconfitta che tuttavia non rovina una grande impresa: “Onestamente ho dormito pochissimo, pero siamo felici di come sono andate le cose. Questo traguardo era inimmaginabile a inizio stagione e contro il Psg abbiamo fatto una grande partita. Ci riproveremo il prossimo anno”.





Dedica a Bergamo ferita

Un cammino, quello in Champions, che (anche solo in piccola parte) è servito a tutto il popolo bergamasco, uno dei più colpiti dal coronavirus, a rialzare la testa. “Dedichiamo i nostri risultati ai bergamaschi – aggiunge Percassi a Sky – un popolo ha sofferto e pianto tantissimo, gliene sono capitate di tutti i colori. E’ stato colpito e ferito, da bergamaschi sappiamo cosa hanno passato, e che l’ora e mezza passata a seguire la squadra è servita a restituire un po’ di sorriso che non meritava tutto quello che ha sofferto”. Il numero uno orobico annuncia poi un premio a Gomez e compagni: “Ho detto ai giocatori che sono stati bravissimi, che meritano il premio che gli riconosceremo”.





“Ilicic? Sarà primo acquisto”

E ora si guarda al futuro. Anche perché l’Atalanta parteciperà nuovamente alla Champions League e i tempi per preparare la nuova stagione sono strettissimi. Dopo un’annata simile, tanti giocatori nerazzurri fanno gola a molti top club. Percassi però alza il muro: “Allo stato attuale non vogliamo perdere i nostri big, poi se arrivano delle cifre inimmaginabili faremo delle valutazioni. Il nostro progetto è dare continuità e cercare di migliorare”. E poi c’è Ilicic: “Sarà il nostro primo grande acquisto, stiamo facendo di tutto per recuperarlo e le notizie sono positive. Siamo ottimisti”. A proposito di Champions, i tifosi sperano di vedere i propri beniamini nel proprio stadio, senza “traslocare” come quest’anno a San Siro: “Se riusciremo a giocare la prossima Champions al Gewiss Stadium? Stiamo facendo il possibile – conclude Percassi – e penso che probabilmente ce la faremo”.







