Atalanta-Juve, Allegri: "Non siamo favoriti per scudetto"

Guai a dire a Massimiliano Allegri che la Juventus, senza impegni infrasettimanali nelle coppe, sia favorita per lo scudetto. Il tecnico bianconero, alla vigilia del match sul campo dell’Atalanta in cui dovrà fare a meno di Vlahovic e Milik, respinge il pronostico di Stefano Pioli, allenatore del Milan.

“Pioli dice che siamo la favorita per lo scudetto? Guardare la classifica è poco importante adesso, anche se rimanere nelle prime quattro aumenta autostima e fa lavorare in maniera più tranquilla. Il nostro obiettivo è stare tra le prime quattro, col desiderio di fare grandi cose. Stiamo crescendo”, dice Allegri. “Parlare di queste cose non serve a nulla, non è un’equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorita in campionato. Lo dimostrano i numeri delle scorse annate”, aggiunge Allegri. “Dobbiamo avere continuità e viaggiare a velocità di crociera, come dico sempre. Innanzitutto dobbiamo crearci il nostro vantaggio accumulando punti per l’obiettivo della qualificazione in Champions ma senza rinunciare al sogno più grande“.

“Purtroppo Vlahovic domani non ci sarà per il solito problema alla schiena. Ieri si è fermato e oggi aveva parecchio dolore quindi meglio fermarlo. Non ci sarà nemmeno Milik che dopo la partita di martedì ha avuto qualche piccolo fastidio al polpaccio. Avremo Mancini con noi, ragazzo della Next Gen. Kean torna e gioca dal 1′ insieme a Chiesa”, dice Allegri annunciando parte della formazione.