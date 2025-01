Atalanta-Juve 1-1, Motta sempre più mister X

Ennesimo pareggio per la Juventus che, con questo 1-1, raggiunge il tredicesimo risultato utile in campionato. La sfida contro l’Atalanta si svolge a Bergamo e termina con i bianconeri che, dopo aver preso il vantaggio con Kalulu al 54′, vedono pareggiare i nerazzurri con Retegui al 78′. Nonostante un buon inizio di partita, l’Atalanta non riesce a superare il risultato e sfiora la vittoria nel finale con un’azione di Zaniolo. Con questo pareggio, la Juventus sale a 34 punti in classifica, mentre l’Atalanta giunge a 43 e accede alla seconda posizione, sorpassando l’Inter, che deve recuperare due gare.

Per affrontare la Juventus, il tecnico Gasperini opta per Scalvini in difesa, al posto di Hien, e rilancia Lookman in attacco, affiancato da De Ketelaere e Pasalic. La Juventus, invece, schiera Savona e Cambiaso come terzini, con McKennie alto a sinistra e in attacco Nico Gonzalez supportato da Yildiz. Il primo tempo è caratterizzato da ritmi elevati e continue occasioni da gol. Al 21′, Koopmeiners tenta una conclusione, ma il pallone esce a sinistra, mentre al 25′ Lookman è murato da Di Gregorio in un tentativo di superare il portiere. L’Atalanta si fa ancora pericolosa al 40′ con Pasalic, ma il tiro viene bloccato. La Juventus risponde poco prima del termine del primo tempo con una conclusione di Gonzalez.

Nella ripresa, al 50′, la Juventus colpisce il palo con Kalulu, ma riesce infine a passare in vantaggio al 54′: McKennie serve Kalulu che batte Carnesecchi. L’Atalanta reagisce e minaccia la porta bianconera, ma è solo al 78′ che riesce a pareggiare: Retegui, subentrato di recente, approfitta di un assist di Bellanova e di testa firma l’1-1. La Juventus cerca di rispondere all’83’ con un tentativo di Locatelli, ma Carnesecchi è pronto. L’Atalanta è vicina al successo all’84’, ma Di Gregorio salva su Zaniolo. Nel finale, nonostante un contropiede della Juventus, la partita si conclude in parità.