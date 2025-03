Atalanta-Inter 0-2, gol di Carlos Augusto e Lautaro: fuga per lo scudetto?

L’Inter trionfa 2-0 contro l’Atalanta nel fondamentale incontro della 29esima giornata di campionato, disputato il 16 marzo. I gol decisivi sono stati segnati da Carlos Augusto e Lautaro, permettendo ai campioni d’Italia di consolidare il primo posto in classifica, portandosi a 64 punti, tre sopra il Napoli, che ha pareggiato 0-0 contro il Venezia. L’Atalanta rimane a 58 punti e perde terreno nelle sue speranze di scudetto.

La partita inizia con intensità, con Thuram che colpisce il palo all’8′, sprecando una grande opportunità. L’Atalanta reagisce e, al 19′, Pasalic sfiora il gol con un colpo di testa, ma Sommer si fa trovare pronto. Nonostante un ritmo elevato, entrambe le squadre faticano a creare occasioni. Un tiro impreciso di Bastoni al 41′ è l’unica nota offensiva per l’Inter nel primo tempo.

Nella ripresa, il match si interrompe per soccorrere un tifoso, ma al 54′, al rientro in campo, l’Inter passa in vantaggio: su corner di Calhanoglu, Carlos Augusto segna con un colpo di testa. L’Atalanta tenta di reagire, ma non riesce a superare la solida difesa interista. Al 71′, Lautaro segna, ma il gol viene annullato per fallo su Djimsiti. La situazione dell’Atalanta si complica con l’espulsione di Ederson all’81’. In superiorità numerica, l’Inter raddoppia all’87’ con un potente tiro di Lautaro. Negli ultimi minuti, tensione crescente porta all’espulsione di Gasperini e Bastoni.