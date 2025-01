Atalanta, infortunio per Lookman

Si ferma Ademola Lookman, una notizia negativa per Gasperini e i fantallenatori. L’attaccante nigeriano potrebbe restare fuori per un mese a causa di un infortunio. Durante l’ultimo allenamento, Lookman ha avvertito un problema al ginocchio, avvisando immediatamente lo staff medico dell’Atalanta.

Oggi si è sottoposto a test fisici che hanno rivelato un trauma distrattivo al ginocchio destro, coinvolgendo il compartimento articolare laterale. Lookman salterà non solo la partita di domani contro il Barcellona, ma anche diverse altre gare. Le speranze di Gasperini e dei fantallenatori sono che il giocatore possa tornare in campo il prima possibile.

Ulteriori accertamenti hanno dimostrato la presenza di una lesione di primo grado all’inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Si prevede che l’attaccante nigeriano dovrà affrontare un periodo di recupero di circa tre settimane.

Nel frattempo, Samardzic e Pasalic si stanno preparando, poiché i due si contenderanno il posto per completare il tridente d’attacco insieme a CDK e Retegui. La situazione ha quindi aperto nuove opportunità per altri giocatori della squadra, mentre rimane da vedere come l’assenza di Lookman influenzerà le prestazioni della squadra nelle prossime partite. La speranza è che il rientro avvenga quanto prima, per ridurre l’impatto della sua assenza sulla stagione dell’Atalanta.