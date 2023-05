Atalanta, i convocati e la decisione su Lookman

Due notizie in casa Atalanta: una buona ed una cattiva. La prima è che Gian Piero Gasperini riesce a recuperare in extremis Rasmus Hojlund per la trasferta contro la Salernitana.

Il tecnico del club bergamasco ritrova il suo centravanti che, questa mattina, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo squadra. La cattiva, invece, è l’assenza di Ademola Lookman: il giocatore non è stato inserito nell’elenco dei convocati e salterà il match contro i campani.

Di seguito l’elenco dei calciatori a disposizione: Bernasconi, Demiral, De Nipoti, de Roon, Djimsiti, Ederson, Hojlund, Koopmeiners, Mendicino, Muriel, Musso, Okoli, Pasalic, Rossi, Scalvini, Soppy, Sportiello, Toloi, Zapata, Zappacosta.

Gasperini in attacco dovrebbe affidarsi a Zapata con Ederson e Pasalic in appoggio, ma non è da escludere l’impiego di Muriel. Diga mediana formata da Koopmeiners e De Roon, corsie esterne presidiate da Zappacosta e Soppy. Terzetto arretrato formato da Djimsiti, Scalvini e Toloi. Tra i pali Sportiello dovrebbe essere ancora preferito a Musso.

Fantacalcio.it per Adnkronos