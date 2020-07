VERONA – “Parlare di scudetto è eccessivo. Noi abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League, faremo sicuramente di più. Dobbiamo valutare la partita disputata con un avversario difficile, abbiamo fatto una buona gara: loro si sono lamentati molto a Roma, avevano voglia di rivalsa”. E’ il commento del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al pareggio per 1-1 con l’Hellas Verona.





“In questo tipo di partite c’è anche l’avversario – ha detto Gasperini a Sky Sport -. Nel primo tempo ci è mancata freschezza. Se avessimo retto, avremmo potuto blindare il risultato dopo il gol”. Sulla lotta per lo scudetto Gasperini si tira fuori: “Noi stiamo viaggiando a quel ritmo dopo la ripresa, ma non ci sono stati i presupposti nel girone d’andata. Ci sta mancando anche Ilicic: non è in buone condizioni, non so quando sarà disponibile. E’ la solita Atalanta, la nostra squadra non è particolarmente dinamica e veloce. Non siamo mai stati in testa alle classifiche per chilometri percorsi, oggi ci è mancata la lucidità”. Infine sulla Champions League: “Stiamo interpretando le gare in questo senso, in Europa c’è un gran ritmo. Stiamo pensando al Paris Saint-Germain”, ha concluso Gasperini.







