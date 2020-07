BERGAMO – L’Atalanta non vuole arrestare la sua corsa. Contro la Sampdoria gli orobici hanno l’occasione di portare a nove le vittorie consecutive in campionato, ma Gian Piero Gasperini invita i suoi a non abbassare la guardia e a non sottovalutare i blucerchiati: “I nostri numeri dicono tutto, a inizio anno sarebbero stati impensabili, ma ancora non abbiamo raggiunto alcun traguardo. Abbiamo margini di miglioramento, così come li hanno le grandissime squadre. Mi piace la partecipazione che c’è da parte di tutto il gruppo, specialmente di chi entra dalla panchina”. Il tecnico nerazzurro non ha ancora deciso la formazione: “Con il Cagliari abbiamo cambiato 6-7 elementi, ma la squadra ha mostrato la stessa organizzazione. Tutti stanno bene e i risultati aiutano, sto vedendo lo spirito giusto”.





“Concentrati sulla Samp, alla Juve penseremo dopo”

Guai dunque a pensare al big match di sabato contro la Juventus: “Dovremo trovare punti per avvicinarci ai nostri obiettivi. La mia attenzione è rivolta esclusivamente alla Sampdoria, si tratta di un avversario difficile. Grazie alle ultime due vittorie sono usciti dalla zona calda della classifica e possono giocare più tranquilli. Sarà una di quelle classiche sfide che abbiamo sempre sofferto e che ci hanno tolto qualche punto. Dovremo essere bravi a superare queste difficoltà. E’ un campionato diverso rispetto a marzo – ha concluso Gasperini – soprattutto per la frequenza delle partite, unita alla mancanza di pubblico sugli spalti. Bisogna essere sempre concentrati e stare bene a livello fisico in ogni gara”.







Fonte