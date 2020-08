BERGAMO – Archiviato il campionato, l’Atalanta guarda già al prossimo impegno, quello del 12 agosto contro il Paris Saint Germain valido per i quarti di finale di Champions. La Dea, però, non potrà contare su uno dei suoi protagonisti, Josip Ilicic, tornato in Slovenia per problemi personali. Gian Piero Gasperini, però, spera di poterlo ritrovare il prima possibile: “È circondato da tanto affetto – le parole del tecnico ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 -, sono quelle situazioni che possono capitare a chiunque quando meno te l’aspetti. Proprio per questo siamo tutti in suo aiuto. Un ritorno in Champions? Obiettivamente è difficile, il giocatore è fermo da parecchio tempo, ma sarebbe già bello rivederlo per la prossima stagione”.





Assenza Ilicic pesante

“La sua assenza ci toglie molto – ammette Gasperini – , un po’ per la qualità del calciatore, un po’ perché non abbiamo un’alternativa simile come ruolo, ma ci siamo adattati bene con Pasalic, Malinovsky e l’ingresso spesso determinante di Muriel – ha osservato Gasperini – Forse su partite secche, come avverrà in Champions, sarà più facile sopperire che non su un campionato intero”. E proprio la sfida contro il Psg è al centro di tutte le attenzioni del mondo orobico. “Già essere ai quarti è un traguardo enorme: affronteremo la sfida col Psg con soddisfazione e l’intenzione di giocare al meglio le nostre chance. Perché qualche chance la possiamo avere”.





La semifinale un sogno

“A fare la differenza saranno diverse cose: la tecnica, la condizione fisica e mentale – sottolinea il tecnico -. È stato un periodo molto impegnativo, perché giocare con questa continuità di partite è stato davvero anomalo e ha tolto energie ai giocatori. Ma ora abbiamo un periodo sufficiente per poterci preparare al meglio e arrivare bene a questa gara. Non si sa bene se sia stato meglio giocare 13-14 gare come abbiamo fatto noi oppure riposare come è capitato alle squadre francesi: lo capiremo anche vedendo Juventus-Lione. In questo momento sogno di poter superare il turno e giocare una semifinale, ma so che la difficoltà della gara sarà grande. I francesi sono una squadra di grande talento, candidata a vincere la Champions. Molto dipenderà anche da Mbappé, un giocatore di grande valore, ma qualche chance la possiamo avere. Il recupero di Gollini? Vedremo meglio domani, è una forte contusione”.





La Champions a Bergamo

La Dea giocherà in Champions anche nella prossima stagione e stavolta potrebbe farlo al Gewiss Stadium: “La società sta facendo di tutto per rendere lo stadio di Bergamo accettato dall’Uefa. Si sta muovendo in questa direzione ed è probabile che l’Atalanta giochi la prossima Champions a Bergamò’. Per la prossima stagione Gasperini pensa a fare meglio, ma non allo scudetto. “L’Atalanta non può pensare così ma farà di tutto per migliorarsi. Il nostro sistema non consente a società come l’Atalanta di rimanere a lungo in alto, ma la squadra è buona e se la società riuscirà a rafforzarla ancora possiamo essere ancora competitivi”, ha proseguito il tecnico spiegando che “quello che è stato il target dell’Atalanta adesso va spostato, la realtà è diversa, le risorse sono cambiate e ora l’Atalanta ha bisogno di qualcosa di diverso rispetto a qualche tempo fa. Che in Italia possa esserci qualche altra nuova Atalanta è possibile anche se è sempre più difficile per le pressioni mediatiche ed economiche che sono spostate di più verso le città metropolitane”.







