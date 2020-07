BERGAMO – “L’Atalanta è una squadra sempre corretta. Non ero io quello che meritava di essere espulso in quella circostanza”. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato cpsì l’episodio della sua espulsione a seguito di un battibecco con la panchina del Bologna.

“Panchina non lunga ma di qualità”

Un gol di Muriel è bastato alla formazione nerazzurra per conquistare i tre punti e portarsi al secondo posto solitario: “Il Bologna ha giocato bene nella prima mezz’ora, mentre noi siamo partiti al rallentatore – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Nei primi 45′ abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico. Poi quando abbiamo acquistato serenità siamo venuti fuori e alla fine abbiamo ottenuto una vittoria meritata”. Quello di Muriel è il diciannovesimo gol arrivato dalla panchina in questa stagione: “Non abbiamo una panchina lunga, ma è di qualità. Ci sono ragazzi che si allenano con noi e che stanno facendo esperienza ad alti livelli – ha sottolineato Gasperini – Questa squadra merita di essere quella che ha fatto più punti nella storia dell’Atalanta”.





“Aspettiamo Ilicic, fa la differenza”

Poi il tecnico nerazzurro si è soffermato sulla preparazione alla Champions League in vista del quarto di finale contro il Psg: “Ci sono tre strade. O giocare il più possibile e usare questo periodo come preparazione. O lasciarli a riposo per una settimana, mentre la terza strada è una via di mezzo”. Infine sugli infortuni: “Per Palomino dovrebbero essere solo crampi ed è recuperabile. Per Zapata e Djimsiti ci sono delle contusioni piuttosto forti e dovremo valutarli. Per Ilicic bisogna aspettare, è una grandissima perdita che fa la differenza”, ha concluso Gasperini.







