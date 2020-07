BERGAMO – “Mancano due punti alla qualificazione in Champions League, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepararci alla Final Eight di Lisbona”. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, parla alla vigilia della trasferta contro il Verona, mentre studia il contro sorpasso all’Inter, per il momento seconda in classifica, con la Lazio dietro di una lunghezza.

“Col Verona sarà difficile come all’andata”

Domani la sfida al Bentegodi contro il Verona: “Mancano cinque giornate e i calendari sono difficili per tutti – ha sottolineato





“Peccato non ci sia Juric in panchina”

“Per l’Atalanta sarà una partita difficile come all’andata – ha detto Gasperini riferendosi all’Hellas -: un test valido per l’intensità, visto anche l’orario per noi inedito”, ha aggiunto commentando il fatto che la gara si giocherà alle 17.15. “Mi spiace che Ivan Juric domani sia squalificato: ci saremmo fatti una bella foto insieme”, ha continuato il tecnico nerazzurro parlando dell’assenza sul campo nella trasferta di domani del tecnico scaligero, suo allievo. “Sta facendo cose straordinarie, tatticamente siamo simili: è stato otto anni mio giocatore e poi mio collaboratore – ha spiegato il tecnico dei bergamaschi -. Abbiamo condiviso una vita insieme, tra Crotone e Genoa: a Crotone ha conquistato una promozione storica e quest’anno si sta ripetendo dopo il buco al Genoa, ma lì non era facile”.





“Muriel sta bene, Ilicic da recuperare”

La squadra di Juric, ha ricordato ancora Gasperini, “era meritatamente in corsa per il settimo posto. E’ la squadra rivelazione, non solo per la classifica ma per il gioco. Per l’Atalanta sarà una partita difficile”. L’allenatore degli orobici ha poi dato alcune indicazioni sullo stato fisico di Muriel e Ilicic: “Luis sta bene, si è allenato quindi può essere disponibile. In questo momento ci siamo tutti, a parte Josip, stiamo cercando di recuperarlo al meglio anche dal punto di vista fisico”.







