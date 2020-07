BERGAMO – C’è chi, come Antonio Conte, il secondo posto non riesce proprio a digerirlo (”è il primo dei perdenti”) e chi invece vuole difenderlo a tutti i costi. Come Gian Piero Gasperini, consapevole che la seconda piazza sarebbe un capolavoro per la sua Atalanta: ”Per noi sarebbe un risultato storico. Capisco che chi lotta per lo scudetto potrebbe sentirsi il primo dei perdenti, ma noi non siamo arrivati mai secondi e ci proveremo”.





”Milan avversario più difficile”

Nell’ultimo turno di campionato è arrivato il sorpasso proprio sull’Inter. Gli orobici però sono attesi dalla difficile trasferta a San Siro contro un Milan che viaggia a ritmi da scudetto nel periodo post-lockdown: ”Incontriamo il Milan, la squadra che insieme a noi ha fatto più punti ultimamente, un grande stimolo – ammette Gasperini -. E’ l’avversario più difficile in questo momento. Sarà una partita importante per tutte e due. Giochiamo in uno stadio prestigioso dove abbiamo fatto anche delle belle partite di Champions, vogliamo chiudere al meglio il campionato”.





”Psg? Serve un’impresa”

Una volta terminato il campionato, l’Atalanta si concentrerà sulla Champions League. Inevitabilmente la testa non può che essere già alla sfida dei quarti di finale contro il Psg, in programma il 12 agosto. ”Il Psg lo conosciamo, ci sono dei giocatori tra i migliori al mondo, punta decisamente alla Champions dopo aver dominato per anni in Francia – chiosa Gasp -. Forse c’è stata dell’euforia per il sorteggio, ma la partita è molto difficile. Noi andremo lì con le nostre armi per fare un’impresa e vincere”.







