Per lo scudetto è lotta a tre

– “La storia ci dice che sarà una sfida ricca di gol, dovremo limitare la loro efficacia offensiva”. Gian Piero Gasperini non vuole fermarsi e spera di sbancare l’Olimpico con la sua Atalanta. La “Dea” è parsa già tirata a lucido a Torino, nonostante qualche assenza in avanti – fuori Miranchuk e Ilicic – e una difesa ridotta all’osso. Contro la Lazio, invece, ritrova due elementi preziosi come Djimsiti e il nuovo arrivato Romero: “Lo spirito sarà quello di sempre, è un match di inizio campionato che vale come quelli decisivi alla fine. In difesa siamo abbondanti, per inserire Romero magari servirà più tempo. Concediamo poche occasioni ma sempre molto evidenti, il salto di qualità passa dal miglioramento della fase difensiva, senza fare errori tecnici. Davanti posso usare Malinovskyi e Pasalic oppure Duvan e Muriel, che sono andati benissimo sabato. Lammers avrà bisogno di inserirsi”.

Gasperini si tira fuori volentieri dalla lotta scudetto: “Riguarda soltanto Juventus e Inter, al massimo il Napoli, anche se qualcuno accredita anche noi. In pratica siamo ripartiti con gli stessi dello scorso anno. Gomez è rimasto un giocatore straordinario, ha una continuità incredibile. La Lazio? Quella di domani è già una partita di cartello. Dovremo limitare il raggio d’azione dei loro uomini d’attacco: Immobile, Luis Alberto, Correa e Milinkovic-Savic”. A tornare d’attualità nel calcio italiano, in queste ultime ore, è però il rientro prepotente del coronavirus: “Nelle ultime 13 partite dello scorso campionato, in 3 mesi, non c’erano casi stati: forse al ritorno dalla vacanze c’è stato un calo dell’attenzione, che invece va mantenuta molto alta. L’impressione è che sia difficile trasmettere il virus tra avversari, ma che sia più facile negli spogliatoi e in genere negli spazi comuni. Per questo siamo sottoposti a controlli continui. L’apprensione esiste”. Una battuta anche sull’imminente sorteggio dei gironi di Champions: “Per ora non ci sto pensando, mi viene da dire che pescheremo una tra Liverpool e Real Madrid”.