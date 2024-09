Atalanta-Fiorentina 3-2, viola ko in rimonta: la gara

Dopo due sconfitte consecutive contro il Torino e l’Inter, l’Atalanta si riscatta vincendo 3-2 contro la Fiorentina al Gewiss Stadium. La partita prende vita nella prima metà, con la Fiorentina che si porta in vantaggio due volte grazie a Martinez Quarta e Kean. Tuttavia, l’Atalanta risponde con Retegui e De Ketelaere, prima che Lookman segni il gol decisivo nel recupero. Con questa vittoria, l’Atalanta raggiunge sei punti in classifica, pareggiando con Verona, Empoli e Napoli al quinto posto, mentre la Fiorentina, ancora senza vittorie, rimane al quattordicesimo con soli tre punti.

L’incontro inizia con un tiro di Mandragora che viene respinto dal portiere Carnesecchi. Al 15′, la Fiorentina passa in vantaggio grazie a una mischia in area durante un corner, dove Martinez Quarta segna. Tuttavia, il vantaggio dura solo sei minuti, poiché Lookman crossa per Retegui, che pareggia con un colpo di testa. Al 32′, la Fiorentina si riporta in vantaggio con un gol di Kean, ma l’Atalanta ribalta la situazione nei minuti finali del primo tempo. Al 45′, De Ketelaere segna di testa da una punizione, e subito dopo, Lookman realizza il gol del sorpasso con un rasoterra.

Nel secondo tempo, l’Atalanta continua a pressare e crea diverse occasioni, ma de Gea, il portiere della Fiorentina, compie tre parate decisive. Nonostante i tentativi degli ospiti di pareggiare, complice anche un salvataggio di De Roon su un cross pericoloso, l’Atalanta mantiene il vantaggio e si difende efficacemente.

La partita si conclude con la Fiorentina in attacco alla ricerca del 3-3, ma l’Atalanta resiste e porta a casa tre punti preziosi. Il risultato dimostra la capacità della squadra di reagire sotto pressione e di trasformare le difficoltà in opportunità per la vittoria, consolidando così la loro posizione in classifica.