Atalanta: fatta per Zaniolo, i dettagli

Nicolò Zaniolo vestirà la maglia dell’Atalanta nella prossima stagione. E’ ormai chiusa la trattativa tra la Dea e il Galatasaray, infatti il calciatore è sbarcato a Milano e oggi sosterrà le visite mediche di rito prima delle firme sul contratto.

L’accordo è dunque totale tra i club e manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Zaniolo sbarca di nuovo in Serie A, dopo la parentesi in Premier League nell’ultima stagione in prestito all’Aston Villa: formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di un numero stabilito di presenze per una cifra vicina ai sedici milioni di euro.

Zaniolo riuscirà a essere protagonista nella prossima stagione con la maglia dell’Atalanta? La curiosità è già tanta, tra i fantallenatori e non.