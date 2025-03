Atalanta fa poker allo Juventus Stadium e rimane in scia a Inter e Napoli

L’Atalanta ha trionfato 4-0 contro la Juventus nel posticipo della 28/a giornata di Serie A, mantenendo così la pressione su Inter e Napoli nella corsa scudetto. I gol dei bergamaschi sono stati segnati da Retegui su rigore al 29′, De Roon al 46′, Zappacosta al 66′ e Lookman al 77′. Con questo risultato, l’Atalanta raggiunge quota 58 punti, a -3 dall’Inter e a -2 dal Napoli, mentre la Juventus, al primo ko casalingo in Serie A, rimane al 4° posto con 52 punti, rischiando di essere superata dalla Lazio.

Il match è iniziato con occasioni per entrambe le squadre, ma è stata l’Atalanta a prendere il comando al 29′ con un rigore concesso dopo un tocco di mano di McKennie. Retegui non ha sbagliato dal dischetto, portando in vantaggio i nerazzurri. Prima della fine del primo tempo, Lookman ha colpito il palo, sfiorando il raddoppio.

Il secondo tempo si è aperto con il raddoppio dell’Atalanta, De Roon ha trovato il gol al 46′ da pochi passi. Nonostante alcuni tentativi della Juventus di reagire, l’Atalanta ha aumentato il suo vantaggio al 66′ con Zappacosta, che ha colpito dal limite dell’area. Infine, il quarto gol è arrivato al 77′ grazie a Lookman, che ha approfittato di un errore difensivo di Vlahovic per segnare.

La Juventus ha avuto poche chance nel secondo tempo, e la difesa dell’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata, con Carnesecchi che ha parato un tiro insidioso di McKennie nel finale. L’Atalanta ha dimostrato una prestazione convincente, attestando il proprio stato di forma e ambizioni in campionato.