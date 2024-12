Atalanta-Empoli 3-2, De Ketelaere blinda il primo posto: gol e match

L’Atalanta ha vinto contro l’Empoli con un punteggio di 3-2 nella 17esima giornata della Serie A, collezionando così 40 punti e mantenendo il primo posto in solitaria in classifica. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare un inizio difficile, in cui l’Empoli era andato in vantaggio al 13′ grazie a Colombo, il cui tiro ha portato il punteggio sullo 0-1. Dopo un iniziale momento di difficoltà, l’Atalanta ha iniziato a giocare meglio e ha pareggiato al 34′ con un colpo di testa di De Ketelaere su cross di Zappacosta.

Poco prima dell’intervallo, al 46′, Lookman ha segnato il gol del vantaggio per l’Atalanta, portando il punteggio sul 2-1 grazie a un assist di Zaniolo. Tuttavia, all’inizio del secondo tempo, l’Atalanta ha ripreso con cautela e un errore di Djimsiti ha concesso all’Empoli un rigore per un fallo su Grassi. Esposito ha trasformato il rigore al 57′, riportando il punteggio in parità sul 2-2.

Dopo questo gol, l’Atalanta ha faticato a riorganizzarsi, mentre l’Empoli ha gestito bene la situazione, facendo sembrare il pareggio un esito probabile. Negli ultimi minuti, tuttavia, De Ketelaere ha deciso di prendere in mano la situazione: con un’azione individuale eccellente, ha superato tre avversari e ha segnato il gol del 3-2, assicurando così la vittoria ai suoi.

Il successo odierno è fondamentale per l’Atalanta, che conferma la sua posizione di leader nella Serie A, mentre l’Empoli, con soli 19 punti, ritorna a casa a mani vuote, continuando a lottare per risalire in classifica. La partita evidenzia la capacità di reazione dell’Atalanta, nonostante i momenti di difficoltà, e il talento di giocatori come De Ketelaere e Lookman, che si sono rivelati decisivi nel portare i tre punti a casa.