Atalanta e Milan si dividono la posta in palio sul campo

Il turno infrasettimanale di calcio ha visto un incontro deludente tra Atalanta e Milan, terminato 1-1. La partita ha offerto poche emozioni, limitandosi a due reti, quelle di Ricci e Lookman. Nel primo tempo, le due squadre hanno mantenuto buoni ritmi, ma nella ripresa il gioco è calato, con poche occasioni da gol fino al finale.

Nel frattempo, il Napoli ha consolidato la sua vittoria contro l’Inter, superando il Lecce 1-0 grazie al gol di Anguissa. Tuttavia, i partenopei hanno dovuto affrontare un momento di tensione quando il Lecce ha ottenuto un rigore all’inizio della ripresa, ma Milinkovic-Savic ha parato il tiro di Camarda.

In un’altra notizia sportiva, la trasferta della Lazio a Pisa, prevista per il 30 ottobre, sarà chiusa ai tifosi ospiti. La decisione è stata presa durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a solo due giorni dall’incontro. I 1100 tifosi biancocelesti, che avevano già acquistato i biglietti, saranno rimborsati.

Infine, Flavio Cobolli è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ha perso contro l’americano Ben Shelton, quinta testa di serie, con un punteggio di 7-6, 6-3. Shelton avanza così agli ottavi di finale, grazie alla vittoria in due set su Cobolli.