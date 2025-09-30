Atalanta e Inter: sfide decisive in Europa per le italiane

L’Atalanta e l’Inter si preparano per le loro sfide importanti. I bergamaschi devono riscattare il pesante 4-0 subito in trasferta, mentre i milanesi puntano a prolungare la loro serie positiva dopo la vittoria contro l’Ajax.

Le formazioni ufficiali sono state annunciate. Per l’Atalanta, che schiera un modulo 3-4-2-1, i giocatori sono: Carnesecchi in porta; Kossounou, Djimsiti e Ahanor in difesa; Bellanova, Ederson, de Roon e Bernasconi a centrocampo; Pasalic e Lookman come trequartisti; Krstovic punta centrale. L’allenatore è Juric.

Il Club Brugge utilizza un modulo 4-2-3-1 con Jackers tra i pali; Sabbe, Ordonez, Mechele e Seys in difesa; Stankovic e Sandra a centrocampo; Forbs, Vanaken e Tzolis a sostegno dell’unica punta, Tresoldi. L’allenatore è Hayen.

Per l’Inter, che gioca con un 3-5-2, la formazione prevede Sommer in porta; Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic e Dimarco a centrocampo; Martinez e Thuram in attacco, con Chivu come allenatore.

Infine, lo Slavia Praga scende in campo con un 4-3-2-1, composto da Stanek in porta; Vlcek, Chalopek, Zima e Hashioka in difesa; Doudera, Zafeiris e Dorley a centrocampo; Sadilek e Provod come trequartisti; Kusej come attaccante. L’allenatore è Trpisovsky.