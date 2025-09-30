19.3 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Sport

Atalanta e Inter: sfide decisive in Europa per le italiane

Da StraNotizie
Atalanta e Inter: sfide decisive in Europa per le italiane

L’Atalanta e l’Inter si preparano per le loro sfide importanti. I bergamaschi devono riscattare il pesante 4-0 subito in trasferta, mentre i milanesi puntano a prolungare la loro serie positiva dopo la vittoria contro l’Ajax.

Le formazioni ufficiali sono state annunciate. Per l’Atalanta, che schiera un modulo 3-4-2-1, i giocatori sono: Carnesecchi in porta; Kossounou, Djimsiti e Ahanor in difesa; Bellanova, Ederson, de Roon e Bernasconi a centrocampo; Pasalic e Lookman come trequartisti; Krstovic punta centrale. L’allenatore è Juric.

Il Club Brugge utilizza un modulo 4-2-3-1 con Jackers tra i pali; Sabbe, Ordonez, Mechele e Seys in difesa; Stankovic e Sandra a centrocampo; Forbs, Vanaken e Tzolis a sostegno dell’unica punta, Tresoldi. L’allenatore è Hayen.

Per l’Inter, che gioca con un 3-5-2, la formazione prevede Sommer in porta; Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic e Dimarco a centrocampo; Martinez e Thuram in attacco, con Chivu come allenatore.

Infine, lo Slavia Praga scende in campo con un 4-3-2-1, composto da Stanek in porta; Vlcek, Chalopek, Zima e Hashioka in difesa; Doudera, Zafeiris e Dorley a centrocampo; Sadilek e Provod come trequartisti; Kusej come attaccante. L’allenatore è Trpisovsky.

Articolo precedente
Nuove emozioni in Italia: scopri i reality di Prime Video
Articolo successivo
Il Liceo Pasolini di Potenza alla guida della tecnologia educativa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.