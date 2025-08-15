Atalanta e i Nuovi Prezzi degli Abbonamenti per la Stagione

L’Atalanta ha annunciato i prezzi per i biglietti e gli abbonamenti della prossima stagione, ridefinedo la politica dei costi. Per seguire le partite casalinghe della stagione attuale, i tifosi si trovano di fronte a una spesa minima di 400 euro, con la possibilità di ulteriori costi in base ai settori scelti e agli eventuali successi nelle competizioni europee e nazionali.

La società ha mantenuto i prezzi della stagione precedente, con oltre 15.000 posti a prezzi accessibili, includendo le curve Nord e Sud, che ospitano rispettivamente 9.000 e oltre 6.000 tifosi. Questa apertura è raramente vista in Italia e permette a un gran numero di appassionati di assistere alle partite.

Tra le novità per la stagione in corso c’è l’aggiunta di una ventesima partita, relativa agli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno sicuramente in casa. Gli abbonati delle curve pagheranno 280 euro per 20 partite, pari a una media di 14 euro a match, mentre per i nuovi abbonati la tariffa base sarà di 350 euro.

In aggiunta, per le quattro partite della fase a gironi di Champions League, gli abbonati possono acquistare i mini-abbonamenti a 119 euro in prelazione e a 139 euro in vendita libera. Se consideriamo anche le potenziali partite nella fase a eliminazione diretta delle coppe, il costo totale per un tifoso potrebbe salire a oltre 600 euro per un numero complessivo di 30 partite, mantenendo un prezzo medio di appena 20 euro a partita.

Rispetto ad altre squadre di Serie A, l’Atalanta offre un’ottima opportunità per i suoi tifosi, posizionandosi con prezzi competitivi e un’ampia disponibilità di biglietti a costi contenuti.