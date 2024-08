Atalanta: dubbio Zaniolo! Torna Lookman, ma si ferma Hien

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è al lavoro in vista del match contro l’Inter, in calendario venerdì alle ore 20:45. Il club bergamasco scalda i motori e fronteggia alcune situazioni, tra infermeria e spogliatoio, che per forza di cose hanno ripercussioni anche sul Fantacalcio.

La notizia meno positiva per i fantallenatori riguarda Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Dea è alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro ed anche oggi ha svolto terapie. La sensazione è che possa ancora alzare bandiera bianca in vista del big match contro i nerazzurri: con ogni probabilità non verrà convocato. Occhio, però, alla giornata di domani: non è da escludere che l’allarme possa rientrare e sovvertire tutto.

Un’altra buona notizia è il reintegro di Lookman: l’attaccante era finito ai margini della rosa dopo aver espresso la voglia di trasferirsi altrove, lontano dalla Serie A Enilive e dal Fantacalcio. La società, però, mai ha avuto intenzione di lasciar andare uno dei propri pezzi pregiati (considerata già la partenza di un top come Koopmeiners, ndr) e per questo motivo ora la situazione sembra essere rientrata: Lookman si è allenato con i compagni di squadra e sarà a disposizione per la gara contro l’Inter.

Problemi per Hien, colpito da una sindrome influenzale che lo ha costretto al riposo nella giornata di oggi. Lavoro individuale in campo per Sead Kolasinac e Mitchel Bakker; Ibrahim Sulemana ha svolto una seduta a parte in piscina; Giorgio Scavini e Gianluca Scamacca hanno invece proseguito il loro percorso di recupero svolgendo le consuete terapie.