Nel 3-1 a Ravenna brilla Pasalic

– L’Atalanta non conosce stanchezza. Dopo aver battuto in mattinata il Como in amichevole a Zingonia si ripete anche nel pomeriggio, superando per 3-1 un’altra formazione di serie C, il Ravenna. La gara mattutina è stata sbloccata dopo 8′ da Muriel con una bella azione personale e conclusione nell’angolino. Il raddoppio al 15′ ha portato la firma di Toloi che ha sfruttato una spizzata di Gosens su azione d’angolo. Il 3-0 al 42′ l’ha realizzato Malinovskyi su assist di Gomez, mentre un solo minuto più tardi è arrivato anche il quarto gol ancora con Muriel, stavolta su suggerimento di Hateboer. Nella ripresa dopo 16′ Toloi, servito da Hateboer, ha confezionato la sua doppietta personale, mentre al 19′ il Como ha accorciato le distanze con Gabrielloni su calcio di rigore.

Nel pomeriggio l’Atalanta, dopo aver sciupato due occasioni con Zapata e Diallo, è passata al 45′ con Colley che ha ribadito in rete una girata di Pasalic respinta dalla difesa. Nella ripresa, dopo altre due conclusioni di Diallo, è arrivato il raddoppio (52′) siglato da Pasalic. Al 65′ il Ravenna ha accorciato le distanze con Zanoni (difensore ex Primavera in prestito) ma al 75′ l’Atalanta ha fissato il punteggio sul 3-1 con Zapata che ha trasformato un rigore conquistato da Romero.

Protestano gli ultras: “Allo stadio o tutti o nessuno”

In mattinata, intanto, gli ultras nerazzurri si sono lamentati per la decisione del governo di riaprire gli stadi solo a 1000 spettatori. In un post su facebook hanno scritto: “Capienza ridotta posto assegnato, un’altra caz… di un calcio malato: o tutti o nessuno. Verrà determinato un ingresso parziale del pubblico per le partite? A gran voce diciamo ‘no grazie’: o tutti o nessuno! Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta la nostra curva, il nostro stadio, la nostra città. Non saremo parte di uno spettacolo desolante e di una gestione che tende a dividere invece di unire. All’Atalanta ci torneremo, ma tutti insieme”.