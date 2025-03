Atalanta: Cuadrado infortunato, le condizioni di salute

Juan Cuadrado è infortunato a causa di una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro. L’esterno colombiano, che stava vivendo un buon momento di forma, dovrà fermarsi e salterà sicuramente la partita di campionato contro l’Inter, in programma per domenica.

Per recuperare rapidamente, Cuadrado sfrutterà la pausa delle Nazionali. C’è la possibilità che possa tornare a disposizione del mister Gasperini alla ripresa del campionato. L’Atalanta affronterà la Fiorentina il 30 marzo, e si spera che Cuadrado riesca a recuperare in tempo per questa sfida.