Atalanta-Como 2-3, prima vittoria per Fabregas

Il Como ha ottenuto una sorprendente vittoria esterna contro l’Atalanta, vincendo 3-2 nel derby di Bergamo, gara rinviata a causa del maltempo. La squadra allenata da Fabregas ha mostrato una prestazione positiva, ribaltando lo svantaggio iniziale dopo il gol di Zappacosta al 18′. Il Como ha risposto immediatamente con Strefezza, che ha pareggiato al 46′, seguito dall’autogol di Kolasinac al 54′ e da un bel gol di Fadera al 58′. Nonostante la reazione finale dell’Atalanta, che ha accorciato le distanze con Lookman al 99′, il Como ha portato a casa i tre punti, salendo a 5 punti in classifica e lasciando le ultime posizioni, mentre l’Atalanta rimane a 6 punti.

La partita è iniziata bene per i nerazzurri: dopo soli otto minuti, Retegui ha impensierito Audero con un tiro potente. Al 18′, Zappacosta ha aperto le marcature con un tiro al volo dal limite dell’area, portando l’Atalanta sull’1-0. Il Como ha immediatamente reagito e al 20′ Cutrone ha costretto il portiere avversario, Carnesecchi, a un intervento difficile. Nonostante le buone azioni del Como, il primo tempo si è chiuso con l’Atalanta in vantaggio.

Nella ripresa, il Como ha cambiato le sorti del match: Strefezza ha pareggiato al 46′ con un potente tiro dopo un bel passaggio di Sergi Roberto. L’Atalanta ha subito il colpo e ha visto un autogol sfortunato di Kolasinac, che ha deviato un tiro di Nico Paz, regalando il vantaggio al Como al 54′. Tre minuti dopo, Fadera ha segnato ancora in contropiede, portando il punteggio sul 3-1.

L’Atalanta ha cercato di reagire, ma nonostante i cambi effettuati da Gasperini, non ha trovato la forza per pareggiare. Audero ha compiuto alcune parate decisive e nel finale, Lookman ha segnato un rigore al 99′, ma ormai il tempo era scaduto. Questa vittoria rappresenta un momento di svolta per il Como, mentre l’Atalanta dovrà riflettere sulle proprie prestazioni.