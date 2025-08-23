Atalanta Champions League, inizia fase di miniabbonamenti

26.7 C
La campagna per i mini-abbonamenti delle quattro partite casalinghe dell’Atalanta in Champions League ha raggiunto la sua seconda fase. Questa fase inizia oggi, dalle 10 alle 23, e offre l’opportunità agli abbonati alla Serie A di partecipare, purché non abbiano già confermato il proprio posto.

Alcuni posti sono riservati dalla UEFA, il che significa che sono disponibili alcune opzioni per i tifosi. I sostenitori interessati appartengono ai settori della Tribuna Rinascimento e della Tribuna d’Onore, e potranno scegliere posti alternativi in diversi settori dello stadio, pagando il prezzo corrispondente in prelazione.

La prima fase della campagna, che si è conclusa ieri, ha visto la sottoscrizione di 10.975 abbonamenti.

Infine, ci saranno due giorni dedicati alla terza fase, quella della vendita libera, che si svolgerà il 26 e 27 agosto, a condizione che restino posti disponibili.

