17.6 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Sport

Atalanta celebra la vittoria: statue e ricordi di Gasperini

Da stranotizie
Atalanta celebra la vittoria: statue e ricordi di Gasperini

L’Atalanta ha celebrato un importante traguardo, i suoi 118 anni di storia, inaugurando una grande statua dedicata all’Europa League. Questo monumento è stato realizzato grazie a una raccolta fondi organizzata dai tifosi nerazzurri. Gian Piero Gasperini, ex allenatore del club e attualmente alla guida della Roma, non ha potuto partecipare di persona all’evento perché impegnato con la propria squadra a Roma. Tuttavia, ha inviato un messaggio video proiettato su un maxi schermo, accogliendo con calore l’affetto dei suoi sostenitori.

Gasperini, visibilmente emozionato, ha espresso la sua gratitudine per l’invito e ha condiviso ricordi preziosi del periodo trascorso all’Atalanta. Ha sottolineato che la vittoria dell’Europa League rappresenta il culmine di un’avventura straordinaria vissuta insieme a presidente, società, squadra e tifosi. Ha ricordato con affetto i momenti di gioia e festa, non solo in occasione della vittoria a Dublino, ma anche durante i festeggiamenti a Bergamo.

L’allenatore ha desiderato che l’Atalanta possa continuare a vincere, regalando nuove soddisfazioni ai suoi tifosi. Ha anche espresso la sua riconoscenza, evidenziando come i sostenitori gli abbiano donato una vita felice. Sebbene alcuni possano averlo rimproverato per non aver dato saluti ufficiali, ha preferito lasciare che il tempo e i gesti dimostrassero il legame profondo con la città e i tifosi. Infine, ha augurato a tutti una serata piacevole e ha promesso di rivederli presto.

Articolo precedente
Emergenza sanità in Italia: medici e infermieri in fuga
Articolo successivo
Incidenti sul lavoro in Italia: un’emergenza da affrontare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.