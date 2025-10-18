Atalanta celebra la vittoria: statue e ricordi di Gasperini

L’Atalanta ha celebrato un importante traguardo, i suoi 118 anni di storia, inaugurando una grande statua dedicata all’Europa League. Questo monumento è stato realizzato grazie a una raccolta fondi organizzata dai tifosi nerazzurri. Gian Piero Gasperini, ex allenatore del club e attualmente alla guida della Roma, non ha potuto partecipare di persona all’evento perché impegnato con la propria squadra a Roma. Tuttavia, ha inviato un messaggio video proiettato su un maxi schermo, accogliendo con calore l’affetto dei suoi sostenitori.

Gasperini, visibilmente emozionato, ha espresso la sua gratitudine per l’invito e ha condiviso ricordi preziosi del periodo trascorso all’Atalanta. Ha sottolineato che la vittoria dell’Europa League rappresenta il culmine di un’avventura straordinaria vissuta insieme a presidente, società, squadra e tifosi. Ha ricordato con affetto i momenti di gioia e festa, non solo in occasione della vittoria a Dublino, ma anche durante i festeggiamenti a Bergamo.

L’allenatore ha desiderato che l’Atalanta possa continuare a vincere, regalando nuove soddisfazioni ai suoi tifosi. Ha anche espresso la sua riconoscenza, evidenziando come i sostenitori gli abbiano donato una vita felice. Sebbene alcuni possano averlo rimproverato per non aver dato saluti ufficiali, ha preferito lasciare che il tempo e i gesti dimostrassero il legame profondo con la città e i tifosi. Infine, ha augurato a tutti una serata piacevole e ha promesso di rivederli presto.