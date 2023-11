Atalanta, brutta tegola: stop De Ketelaere

Brutte notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni in Europa League ed in campionato. Charles De Ketelaere si ferma. Il trequartista belga, che vive un periodo di calo dopo un ottimo inizio, deve ora fare i conti con un infortunio che lo terrà fuori per le prossime partite.

Il fantasista belga è vittima di postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale, il belga si è infortunato sabato nello spezzone contro l’Inter ma solo lunedì, alla ripresa degli allenamenti, ha avvertito il fastidio. La risonanza ha evidenziato la distrazione al mediale, che verrà curata con un lavoro specifico per preservare il tono muscolare.

De Ketelaere sicuramente salterà anche la trasferta di domenica a Udine e non andrà in nazionale, proverà a esserci per Napoli-Atalanta del 25 novembre ma tutto dipenderà dal suo eventuale recupero durante la sosta.

Anche Ruggeri e Scalvini salteranno lo Sturm Graz domani in Europa League, ma non preoccupano particolarmente verso la partita successiva contro l’Udinese.

Fantacalcio.it per Adnkronos