Atalanta Bruges: sfida chiave per la Champions League

L’Atalanta, ancora imbattuta in campionato e reduce dal pareggio contro la Juventus, si prepara per affrontare il Bruges nella seconda giornata della Fase Campionato. Questo incontro avrà luogo alla New Balance Arena. La Dea punta a riscattarsi dopo la pesante sconfitta a Parigi, l’unico passo falso di questa stagione. Il Bruges, avversario da non sottovalutare, ha eliminato l’Atalanta dai playoff di Champions nella passata edizione e arriva dopo una vittoria convincente contro il Monaco, dove ha vinto 4-1.

L’Atalanta dovrà prestare attenzione all’attacco del Bruges, molto pericoloso, pur riconoscendo alcune debolezze difensive.

La partita si disputerà martedì 30 settembre alle 18:45 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Per chi preferisce seguirla in streaming, sarà disponibile su SkyGo e Now TV.

La terna arbitrale è composta dall’arbitro norvegese Espen Eskås, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. L’IV Ufficiale sarà Rohit Saggi e il VAR sarà gestito dai tedeschi Bastian Dankert e Sören Storks.

Le probabili formazioni vedono l’Atalanta schierarsi con un 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta, protetto da Kossounou, Djimsiti e Ahanor. Bellanova e Zappacosta agiranno sugli esterni, mentre de Roon e Pasalic occuperanno il centrocampo. In attacco, il trio sarà formato da Samardzic, Sulemana e Krstovic.

Il Bruges risponderà con un 4-3-3, guidato da Mignolet in porta e un tridente offensivo che include Tzolis, Forbs e Tresoldi. Gli esperti favoreggiano l’Atalanta, con una vittoria dei padroni di casa quotata 1.87, mentre il Bruges è a 3.75.