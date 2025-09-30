17.8 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Sport

Atalanta Bruges: sfida chiave per la Champions League

Da StraNotizie
Atalanta Bruges: sfida chiave per la Champions League

L’Atalanta, ancora imbattuta in campionato e reduce dal pareggio contro la Juventus, si prepara per affrontare il Bruges nella seconda giornata della Fase Campionato. Questo incontro avrà luogo alla New Balance Arena. La Dea punta a riscattarsi dopo la pesante sconfitta a Parigi, l’unico passo falso di questa stagione. Il Bruges, avversario da non sottovalutare, ha eliminato l’Atalanta dai playoff di Champions nella passata edizione e arriva dopo una vittoria convincente contro il Monaco, dove ha vinto 4-1.

L’Atalanta dovrà prestare attenzione all’attacco del Bruges, molto pericoloso, pur riconoscendo alcune debolezze difensive.

La partita si disputerà martedì 30 settembre alle 18:45 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Per chi preferisce seguirla in streaming, sarà disponibile su SkyGo e Now TV.

La terna arbitrale è composta dall’arbitro norvegese Espen Eskås, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. L’IV Ufficiale sarà Rohit Saggi e il VAR sarà gestito dai tedeschi Bastian Dankert e Sören Storks.

Le probabili formazioni vedono l’Atalanta schierarsi con un 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta, protetto da Kossounou, Djimsiti e Ahanor. Bellanova e Zappacosta agiranno sugli esterni, mentre de Roon e Pasalic occuperanno il centrocampo. In attacco, il trio sarà formato da Samardzic, Sulemana e Krstovic.

Il Bruges risponderà con un 4-3-3, guidato da Mignolet in porta e un tridente offensivo che include Tzolis, Forbs e Tresoldi. Gli esperti favoreggiano l’Atalanta, con una vittoria dei padroni di casa quotata 1.87, mentre il Bruges è a 3.75.

Articolo precedente
Sky presenta novità imperdibili per la stagione 2025
Articolo successivo
Antonella Bundu: la candidata che riporta la politica in piazza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.