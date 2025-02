Atalanta-Bruges 1-3, disastro nerazzurro e addio alla Champions

L’Atalanta saluta l’Europa e la Champions League, perdendo 3-1 contro il Bruges al Gewiss Stadium. Dopo una sconfitta per 2-1 nel match d’andata in Belgio, i nerazzurri non riescono mai a trovare la forza per una rimonta. La partita inizia male per la squadra di Gasperini, che va sotto dopo soli tre minuti con un diagonale di Talbi. Il giovane belga raddoppia al 27′, approfittando di una respinta di Carnesecchi. Nonostante i tentativi di Pasalic, Cuadrado e Zappacosta, che colpisce un palo, è il Bruges a segnare ancora, con Jutglà che trova il gol del 3-0 con un tiro preciso dal limite dell’area.

Nella ripresa, Gasperini cambia strategia e inserisce Lookman, che accorcia le distanze al 46′ grazie a un assist di Zappacosta. La partita si anima e l’Atalanta si guadagni un rigore dopo un fallo su Cuadrado. Tuttavia, Lookman fallisce il tiro dagli undici metri, parato da Mignolet, segnando un momento cruciale per la squadra. Da quel punto in poi, l’Atalanta fatica a costruire azioni pericolose.

Verso la fine, Toloi viene espulso all’87’ dopo una reazione contro De Cuyper, riducendo ulteriormente la Dea a dieci uomini. La partita si chiude senza ulteriori emozioni, decretando la fine del cammino europeo dell’Atalanta. Un esito deludente per il club, che sperava in una prestazione migliore dopo la sconfitta in Belgio.