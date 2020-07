BERGAMO – Dopo il beffardo pareggio di Torino contro la Juventus, l’Atalanta torna a vincere a modo suo schiantando il Brescia per 6 a 2. Un derby senza storia, tra due squadre che vivono momenti completamenti opposti. Orobici con il vento in poppa, rondinelle mentalmente già in B. I nerazzurri segnano dopo una manciata di secondi, ma un errore di Caldara favorisce il pari di Torregrossa. L’Atalanta ci mette un po’ ma poi dilaga con de Roon, Malinovskyi e Zapata. Nel secondo tempo Pasalic realizza la tripletta personale, mentre Spalek ringrazia la difesa bergamasca e mette a segno il secondo gol bresciano. Orobici per il momento al secondo posto a quota 70, a -6 dalla Juventus, con ben 93 gol realizzati (dopo 33 giornate, non succedeva da 70 anni, dal Milan di Nordahl) e qualificazione in Europa (per il momento League) matematica.





Subito Pasalic, poi Caldara regala il pari a Torregross

Gasperini cambia sette elementi rispetto al match contro la Juventus anche perché Muriel e Ilicic sono indisponili e Gomez ha bisogno di riposo. Lopez invece lascia in panchina Tonali e davanti si affida a Donnarumma e Torregrossa. Dopo un toccante minuto di raccoglimento per ricordare le vittime da Covid delle due città lombarde, al primo affondo l’Atalanta passa: assist di Malinovsky per Pasalic che penetra in area e col destro infila il portiere sul primo palo. Sembra tutto facile per i padroni di casa, ma in difesa Caldara pare non essere in serata e al minuto 8 la combina grossa quando non ferma una palla facile di Donnarumma e Torregrossa, tutto solo in area, col sinistro non sbaglia.

Il momento di silenzio prima del via

Dilaga la Dea con de Roon, Malinovskyi e Zapata

L’Atalanta torna a macinare gioco ma fatica a trovare gli spazi giusti davanti, anche perché il Brescia difende compatto, tutto schierato dietro la linea della palla. Al 25′ però, alla prima vera nuova occasione, i bergamaschi tornano in vantaggio: Zapata a sinistra per Gosens, cross basso ed esterno destro al volo di de Roon. Passano tre minuti e Malinovskyi avanza centralmente senza ostacoli e, giunto al limite, esplode un sinistro che si infila sul primo palo difeso da Andrenacci. Non è finita, perché alla mezz’ora l’Atalanta la chiude virtualmente: palla a sinistra per Gosens che crossa a mezza altezza e Zapata di testa la mette dentro. La risposta bresciana è sui piedi di Donnarumma al 33′, ma Sportiello in due tempi para.

Gomez premiato come miglior giocatore del mese di giugno del campionato

Tripletta di Pasalic, Spalek ringrazia Tameze

A inizio ripresa Gasperini fa entrare il giovane Colley al posto di Zapata. Dopo un tiro di Malinovskyi controllato da Andrenacci, l’Atalanta segna ancora al 55′: l’ucraino in verticale in area per Pasalic che col destro in diagonale segna la cinquina. Due minuto dopo Gosens con un destro a giro non trova il bersaglio grosso, ma pochi secondi dopo un pressing alto di Tameze consente all’Atalanta di recuperare palla, Colley la indirizza in area dove arriva ancora Pasalic che col sinistro realizza la tripletta personale. La partita è praticamente finita e Gasperini regala l’esordio in A a Bellanova e Czyborra. Il Brescia però trova un altro gol grazie a un regalo di Tameze che sbaglia un rinvio e serve Tonali, sfera in area per Spalek che col destro non può sbagliare.

Atalanta-Brescia 6-2 (4-1)

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello (35′ st Rossi); Sutalo, Caldara, Djimsiti (29′ st Czyborra); Castagne (29′ st Bellanova), Tameze, De Roon, Gosens; Malinovskyi (29′ st Piccoli), Pasalic; D. Zapata (1′ st E. Colley). (95 Gollini, 2 Toloi, 6 Palomino, 33 Hateboer, 11 Freuler, 20 Da Riva). All.: Gasperini

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Mateju, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Dessena, Viviani (11′ st Tonali), Bjarnason; Donnarumma (23′ st Ayé), Torregrossa (16′ st Ndoj). (33 Abbrandini, 5 Gastaldello, 32 Papetti, 2 Sabelli, 8 Zmrhal, 16 Ghezzi, 23 Skrabb). All.: Lopez

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Reti: nel pt 2′ Pasalic, 8′ Torregrossa, 25′ De Roon, 28′ Malinovskyi, 30′ D. Zapata; nel st 10′ e 13′ Pasalic, 38′ Spalek

Angoli: 1-1

Recupero: 0′ e 0′

Ammoniti: nessuno

Var: 1







