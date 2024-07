AT1 Localizzatore GPS per Auto, moto – Tracker GPS Concox Magnetico Nascosto Ricaricabile da 6000mAh Monitoraggio dal vivo di Lunga Durata, Registrazione Audio, Allarmi Multipli, IP67 – LNCOON IOT App

26,99€

(as of Jul 08, 2024 22:00:26 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Posizionamento GPS Accurato e in Tempo Reale

Precisione della posizione GPS fino a 10 M;

I dati sulla posizione GPS vengono caricati sulla piattaforma ogni 10 secondi (impostazione predefinita, regolabile);

Tre modi di posizionamento: GPS + AGPS + LBS;

Il liquificatore GPS portatile individua la posizione in tempo reale o periodicamente indipendentemente dalla distanza percorsa.

(Sono disponibili iOS e Android APP!)

Specifiche

Tipo: Localizzatore GPS

Dimensioni: 8.5 x 5.8 x 2.9 cm

Rete: 2G GSM

Precisione della posizione: <10 metri

Batteria: batteria ai polimeri di litio integrata da 6.000 mAh, 3,7 V

Tempo massimo in standby: 50 giorni (GPRS sempre connesso e GPS inattivo)

La scatola contiene 1 * Localizzatore GPS 1 * Copertura magnetica 1 * Cavo di ricarica 1 * Manuale dell’utente

Principali Funzioni

I passaggi per l’attivazione sono molto semplici:

Scarica l’app LncoonRegistrati e accediFai clic sul pulsante “+” per aggiungere un nuovo dispositivo e inserisci il numero IMEI sul pacchetto o sul dispositivo.Accedi alla pagina “Elenco”, trova il dispositivo aggiunto e fai clic su “Ricarica” ​​per scegliere un piano di abbonamento.Carica il dispositivo e tieni premuto il pulsante sul dispositivo per più di 3 secondi per accenderlo.

Informazioni sul piano di abbonamento:

Acquisto per un mese: 9,99 USD/mese

Acquista per 6 mesi: 41,99 USD (fino a 6,99 USD al mese)

Acquista per 12 mesi: 59,99 USD (fino a 4,99 USD al mese)

Acquista per 24 mesi: 95,99 USD (fino a 3,99 USD al mese)

Magnetico Super Potente

Viene fornito con una base magnetica staccabile, che è saldamente fissata a beni di valore come auto, moto e biciclette.

C’è un sensore fotosensibile sotto la base e riceverai una notifica di allarme quando il dispositivo viene rimosso.

Funzioni di Avviso Multiple

Sarai avvisato quando:

Allarme velocità eccessivaAllarme vibrazioneAllarme smontaggioAllarme recinzione ingresso e uscitaAllarme batteria scarica

3 modalità di lavoro disponibili

Modalità 1: Modalità a intervallo singolo, il dispositivo è posizionato rigorosamente in base alla frequenza temporale impostataModalità 2: Modalità a doppio intervallo, quando il dispositivo avverte vibrazioni o movimento e quando è fermo, verrà posizionato in base alle due frequenze temporali rispettivamente impostate.Modalità 3: modalità Super risparmio energetico, il dispositivo sarà offline e si sveglierà automaticamente all’ora specificata ogni giorno e si posizionerà in base all’intervallo di tempo impostato.

Fino a 6 mesi di cronologia delle tracce

In Lncoon puoi rivisitare il viaggio storico di quasi 6 mesi

Punto di partenzapunto finalechilometraggio totalevelocità

In Lncoon nella pagina Web è possibile visualizzare le fermate contrassegnate da bandierine rosse Fare clic per visualizzare l’ora di inizio e di fine e la durata della sosta.

Potente app “Lncoon”

Il dispositivo deve essere utilizzato con l’app Lncoon IOT.Supporta il monitoraggio simultaneo di telefoni cellulari e pagine web.Più dispositivi su una mappa.Imposta avvisi, geofencing e monitora dall’app stessa.Disponibile per telefoni iPhone e Android.Se necessario, puoi contattarci per richiedere un account amministratore

Geo-Fence personalizzato

Il telefono cellulare può cercare punti di riferimento e impostare geofence nel raggio di 200 m-5000 m.Nella pagina Web, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla mappa per generare un geofence.Puoi scegliere di essere avvisato quando il dispositivo entra o esce (o entrambi)

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

2,9 su 5 stelle

39

3,8 su 5 stelle

32

3,3 su 5 stelle

61

3,1 su 5 stelle

4

Prezzo

26,99 €€26,99 36,99 €€36,99 19,99 €€19,99 39,99 €€39,99

Modello

AT1 D52 HVT001 C41

App di Monitoraggio

Lncoon Lncoon Lncoon Lncoon

Rete

2G 4G & 2G 2G 4G & 2G

Carta SIM

Incluso Incluso Incluso Incluso

Metodo di Installazione

Magnetico OBD-II Accendisigari Cablato

Scenari Applicativi

Automobili, biciclette, motocicli, oggetti di valore Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper

Recinziallarme di velocità eccessivaone Geo

✓

✓

✓

✓

Allarme di velocità eccessiva

✓

✓

✓

✓

Allarme vibrazione

✓

✓

✓

✓

Analisi del comportamento di guida

X

✓

✓

✓

【Tracciatore GPS magnetico】 Facile da montare su auto, moto, biciclette, scooter e altri beni di valore. Il localizzatore GPS ha le dimensioni di un palmo e ha un esterno nero a basso profilo che lo rende facile da nascondere e offre il potenziale per un tracciamento efficiente. Il caricatore magnetico garantisce che il dispositivo sia impermeabile e le prestazioni di impermeabilità possono raggiungere IP67 dopo aver serrato 6 viti.

【Preciso e durevole】 La capacità della batteria di 6000 mAh garantisce la compatibilità della durata e delle dimensioni della batteria. AT1 GPS Tracker ha un algoritmo di risparmio energetico intelligente integrato, che offre la possibilità di una durata della batteria fino a 7-30 giorni. Controlla da remoto la frequenza di posizionamento del dispositivo tramite l’App LNCOON IOT e trova la modalità più adatta in base alla situazione.

【Allarmi multipli】 Oltre a fornire un posizionamento accurato e la riproduzione della traccia, il localizzatore GPS LNCOON supporta anche molteplici funzioni di allarme: allarme di smantellamento, allarme di entrata e uscita della recinzione, allarme di velocità eccessiva, allarme di vibrazione anomala, allarme batteria scarica, allarme decibel alto, ecc. Ogni allarme registra la posizione e l’ora in cui si è verificato con una notifica push sul telefono.

【Piattaforma user-friendly】 Il tracker AT1 è abbonato alla piattaforma LNCOON IOT per tutta la vita e memorizza i dati di tracciamento per 6 mesi. Supporta il monitoraggio di Android e iOS, nonché il monitoraggio del sito Web eu.lncoon.com, più dispositivi con la stessa immagine, comandi di invio batch, esportazione di report, gestione dell’account multilivello e altre funzionalità. Continuare ad aggiornare in base alle esigenze del cliente.

【Scheda SIM preinstallata】 Il localizzatore GPS AT1 è preinstallato con la scheda SIM intelligente di LNCOON IOT per fornire dati mensili per il localizzatore e la tariffa mensile è di US $ 4,99-US $ 9,99. Forniremo supporto tecnico personalizzato e garanzia del prodotto per lo stesso periodo di validità dell’abbonamento. Gli abbonamenti possono essere annullati, sospesi o trasferiti in qualsiasi momento.