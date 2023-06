AT-Mizhi Wireless HDMI Dongle Adattatore TV 4K senza fili Smart Media Player Streaming WiFi Display Casting Schermo per Miracast iOS Mac OS Airplay Android Windows DLNA per Monitorare il Proiettore

Descrizione prodotto

Risoluzione 1080P HD Modalità di trasmissione Modalità specchio e modalità estesa Tecnologia di connettività Wireless, Wi-Fi, Mira-cast, Airplay, DLNA Tipo di connettori USB-C, HDMI Sistema supportato Computer Mac OS/Windows, PC, telefoni e tablet iOS/Android Contenuto della confezione Dongle display WiFi Adattatore HDMI*1 , Antenna WiFi esterna con cavo USB*1 , Manuale di istruzioni*1

💻【Dongle HDMI wireless con funzione di proiezione dello schermo】Dongle HDMI wireless di marca AT-Mizhi, facile da usare, può proiettare rapidamente l’immagine dal piccolo schermo al grande schermo, l’immagine è fluida e stabile, ad alta definizione e chiara. Realizza proiezioni di alta qualità e goditi facilmente la migliore esperienza visiva sul grande schermo.

🖥️【Supporta la modalità di mirroring e la modalità estesa】 Questo prodotto non solo ha la modalità di mirroring, ma supporta anche la modalità estesa, che consente di utilizzare altri schermi in modo sincrono senza influire sulla proiezione video.

✅ 【Dispositivi, sistemi e occasioni compatibili】 Il nostro dongle HDMI wireless supporta lo streaming wireless di contenuti da computer Mac OS/Windows, PC, telefoni e tablet iOS/Android a TV, proiettori e monitor. Ideale per riunioni aziendali, home theater e intrattenimento, lezioni multimediali scolastiche e altro ancora.

📦 【Contenuto della confezione】 Dongle display WiFi Adattatore HDMI*1, cavo dati USB con antenna WiFi esterna*1, manuale di istruzioni*1

💯 【Servizio clienti perfetto】 Il dongle HDMI wireless AT-Mizhi vale i soldi e viene fornito con una garanzia di un anno e supporto tecnico a vita. La qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente sono sempre la nostra prima priorità. Pertanto, in caso di domande, puoi sempre contattare il nostro servizio clienti.

