AT-MIZHI Dongle wireless HDMI per Miracast – 4K HD Display WiFi Dongle per streaming da smartphone a TV/Monitor/Projector Support Airplay/Miracast/DLNA per Android/Windows/i-OS/Mac OS

Descrizione prodotto

Leggere attentamente la pagina dei dettagli prima dell’acquisto!

Il dongle HDMI wireless AT Mizhi HDR ha un ricevitore di segnale di alta qualità, un chip avanzato e una modalità di mirroring ad alta definizione. È più stabile di altri dispositivi e offre uno schermo più grande e più chiaro.

Il dongle di visualizzazione wireless consente di trasmettere sullo schermo tutto ciò che si desidera dal proprio dispositivo Windows o Android, tra cui Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, YouTube, Hulu, Spotify e altro ancora. È divertente trasformare il televisore HD in uno schermo per PC o in uno schermo cinematografico.

Tuttavia, nulla è assolutamente perfetto e ci sono alcuni inconvenienti. Per iOS: Alcune app non supportano Miracast a causa delle limitazioni del protocollo HDCP.

Nota: i dispositivi iOS non sono compatibili con Netflix, Hulu, Spotify, Sky Go o altre app protette da HDCP. Tuttavia, è possibile riprodurre in streaming la maggior parte dei contenuti multimediali desiderati da iPhone, iPad e MacBook, compresi film, foto, musica, Safari, applicazioni Office, YouTube,WhatsApp,Skype,Twitter,Reddit ecc.

Adattatore HDMI wireless

Per iOS: È possibile riprodurre solo applicazioni come YouTube, Shake Tone, Office, Safari, e FaceTime. (Netflix, Prime Video, DirecTV, ecc. non sono supportati).

Per Windows/Android: Riproduce tutti i contenuti sul televisore, comprese le app a pagamento, Netflix, Prime Video, Sky Go, BT Sport, DirecTV, Hulu, Comcast TV, Vudu, Movistar, ecc.

Godetevi il grande schermo con la vostra famiglia!

Perché scegliere il dongle HDMI wireless di AT-Mizhi HDR

1, Plug and Play.

2, Sistemi compatibili: iOS 9+, Android 4.2+, Windows 8.1+/10+.

3, Dispositivi compatibili: supporta iPhone 14/14 Pro Max/iPad/Mac/PC/laptop/tablet ecc.

4, connettività wireless: supporta Miracast/AirPlay/DLNA

5, Estesa: rispecchia il video del telefono sulla TV durante lo streaming di altre app o video nel telefono.

6, Modalità di mirroring: rispecchia l’intero cellulare sulla TV.

Compatibilità universale

Come si collega l’adattatore HDMI wireless

1, collegare il dispositivo al televisore.

2. Confermare il numero della porta di ingresso HDMI e selezionare lo stesso numero di porta di ingresso HDMI.

3, Attendere la comparsa della schermata blu, quindi fare clic sul pulsante del dispositivo per selezionare la lingua e attendere 3 secondi per confermare, quindi accedere alla pagina del sistema.

4, aprire il telefono/la finestra e cercare il nome WiFi: MiraScreen XXX, quindi inserire la password: 12345678 (il nome WiFi e la password si trovano sullo schermo blu del televisore).

5, aprire il browser per accedere all’indirizzo IP “192.168.203.1”, fare clic su “Internet”, quindi selezionare l’account del router domestico e inserire la password.

6, La posizione dello screen casting varia a seconda del dispositivo.

Dispositivi Android: Aprire le impostazioni del telefono, cercare la funzione “Play”, selezionare MiraScreen e la riproduzione sarà automatica.

B. Dispositivi Windows: Premere “Win+P”, trovare la funzione di mirroring e poi la riproduzione automatica.

Dispositivi iOS: Fare clic su AirPlay Mirroring, selezionare MiraScreen ed eseguire il mirroring automatico.

Dopo aver impostato questo dongle per la prima volta, la volta successiva sarà plug and play.

Pacchetto incluso

1 dongle HDMI wireless 4K

1 antenna esterna e cavo USB

1 manuale d’uso

Suggerimenti per la connessione:

Suggerimenti 1: come scollegare il dongle HDMI wireless?

Provare a tenere premuto il pulsante del prodotto per 5 secondi per resettarlo, quindi ricollegarlo.

Suggerimenti 2: per i problemi di latenza.

1. Effettuare nuovamente il login e non dimenticare il passaggio 4 (cliccare su “Internet” – trovare il wifi di casa – inserire la password). Questo aiuterà a migliorare la stabilità della rete.

2. Scriveteci per la sostituzione o la restituzione del prodotto.

Compatibile con la maggior parte dei sistemi e software intelligenti: il monitor dello schermo wireless della marca AT-MIZHI è compatibile con i sistemi iOS, Android, Windows e Mac OS. Supporta i protocolli Airplay, Miracast e DLNA. Supporta il mirroring sullo stesso schermo tramite software come Google Home, Google e Netflix.

Uscita streaming HD 4K – Questo adattatore HDMI supporta il lavoro, indipendentemente dal fatto che la risoluzione del video sorgente e del monitor sia 4K o 1080P. Siate certi che la risoluzione HD 1080P e 4K possono già soddisfare il 99,9% delle nostre esigenze di streaming quotidiane. È molto adatto per guardare film, serie TV, trasmissioni online dal vivo, giochi e PPT aziendali, ecc.

Connessione WiFi, mirroring stabile: trasmissione dati a 2,4 GHz, per evitare che audiovisivamente non sia sincronizzata e rimanga bloccata. Più forte è il segnale Wi-Fi, più stabile è la trasmissione. Per ottenere una buona esperienza, si prega di assicurarsi prima che il segnale Wi-Fi sia stabile e si consiglia di mantenere una distanza di 3-5 metri tra il telefono cellulare e il dispositivo. Vi preghiamo di scriverci se avete problemi di connessione.

Modalità specchio o espansione – In modalità “mirror”, lo schermo del telefono viene visualizzato in tempo reale sul grande schermo e non è possibile utilizzare il telefono per altre cose quando si streaming multimediali; in modalità “estendere”, la TV non solo può riprodurre trasmissioni sincronizzate dal telefono e puoi continuare a utilizzare il tuo smartphone come al solito.

Design compatto, facile da caricare: porta di ricarica USB da 5 V/2 A, può essere ricaricata direttamente dal monitor o dalla power bank, design elegante e compatto, facile da trasportare. Che si tratti di home theatre, ufficio o viaggi, finché c’è Wi-Fi ovunque, può aiutarti a realizzare il tuo sogno dalla piccola tela sulla grande tela e offrirti un’esperienza audiovisiva in qualsiasi momento e ovunque come al cinema

Servizio clienti post-vendita senza preoccupazioni: finché si effettua un ordine, godetevi una garanzia di rimborso gratuita di 30 giorni, garanzia di 12 mesi e supporto tecnico a vita. Wenn Sie während der Verwendung des Produkts auf Probleme stoßen, können Sie sich gerne an uns wenden. Risolveremo il problema entro 24 ore.

29,99 €