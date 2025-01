ASWEE Smartwatch Impermeabile con Chiamate, 1.85″ Orologio Multifunzionale per Uomo e Donna, 100+ Modalità Sportive, Contapassi, Monitoraggio del Sonno e Frequenza Cardiaca, Compatibile con iOS e Android

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 13,29€

(as of Jan 12, 2025 03:40:33 UTC – Details)





Dal marchio

ASWEE

ASWEE: Stile smart, vita più intelligente. Il tuo polso, il tuo mondo.

ASWEE si specializza in smartwatch innovativi, combinando tecnologia all’avanguardia con un design elegante. Offriamo agli utenti strumenti per monitorare la salute, restare connessi e vivere uno stile di vita più smart e alla moda.

Perché scegliere il nostro prodotto?

ASWEE è un marchio dinamico specializzato in tecnologia indossabile smart. Offrendo prodotti come smartwatch e fitness tracker, ci concentriamo sul migliorare la vita quotidiana con funzionalità innovative.

Qual è il nostro obiettivo?

Miriamo a integrare la tecnologia smart nella tua routine quotidiana e ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness con dispositivi innovativi e alla moda.

Cosa ci sta più a cuore?

Il tuo benessere e la tua soddisfazione. Offriamo prodotti di qualità che uniscono funzionalità ed eleganza per migliorare la tua vita.

Funzione Chiamate: Questo orologio dispone di microfono e altoparlante, che consentono di effettuare o ricevere chiamate dopo aver collegato il telefono cellulare tramite l’APP. Quando ne hai bisogno, puoi rispondere o effettuare chiamate direttamente attraverso l’orologio senza togliere il telefono cellulare.

Monitoraggio dell’esercizio fisico e della salute: KM13 fornisce 8 modalità di esercizio giornaliere per soddisfare le tue esigenze quotidiane di fitness. Può registrare la frequenza cardiaca, il chilometraggio, le calorie, i minuti di attività e altri dati in tempo reale, in modo da poter regolare il ritmo dell’esercizio in modo tempestivo.

Funzioni potenti e notifiche intelligenti: KM13 ha molte funzioni pratiche, tra cui messaggi SMS e APP (Twitter, Facebook, Messenger, Viber…), controllo multimediale, regolazione della luminosità, visualizzazione meteo, controllo della fotocamera, promemoria di seduta lunga, allarme, cronometro e ricerca del telefono cellulare.

Contatto SOS Emergency: KM13 può impostare contatti di emergenza e, quando necessario, è possibile contattare direttamente e cercare aiuto attraverso il proprio orologio.

Misuratore della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue 24/7: KM13 supporta il monitoraggio dinamico in tempo reale della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna, in modo da poter comprendere meglio la vostra condizione fisica.

Schermo touch completo ad alta definizione da 1,85 pollici: Il guscio metallico e la cinghia amichevole della pelle ti offrono un’esperienza di usura perfetta. Il touch screen ad alta definizione da 1,85 pollici e l’interfaccia operativa fluida offrono un’esperienza utente ineguagliabile. Oltre 100 quadranti dell’orologio, permettendoti di scambiarli in qualsiasi momento.

Durata della batteria e compatibilità: Uso regolare fino a 4-6 giorni, standby per 15 giorni. KM13 usa la ricarica veloce magnetica fornisce una migliore esperienza di resistenza. Questo orologio è adatto per iOS e smartphone Android.

Applicazione fitness: KM13 è dotato di un proprio software applicativo. Associando l’orologio con l’applicazione “FitPro” sul cellulare, è possibile registrare tutti i dati sanitari giornalieri, come passi, consumo calorico e altri dati. Sia l’app che l’orologio supportano le lingue multinazionali.