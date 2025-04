ASUS TUF Gaming F15 FX507VV – Notebook 15,6″ FHD Antiglare, 144Hz, Intel Core i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060, Windows 11 Home, Grigio

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

ASUS TUF GAMING F15: resistenza meccanizzata. Brillantezza sul campo di battaglia.

Entra subito in azione con il TUF Gaming F15. Streaming e multitasking con facilità grazie al Processore Intel Core i7-13620H e fino a 16GB di RAM DDR5 4800MHz incredibilmente veloce con Windows 11. Sfrutta tutte le prestazioni di gioco della GPU GeForce RTX 4050 con uno switch MUX dedicato. Quando la tua libreria di giochi comincia a riempirsi, lo slot SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4×4 libero rende l’aggiornamento della capacità di archiviazione un gioco da ragazzi.

SORPASSA TUTTI GLI AVVERSARI

Le CPU ad alto numero di core si surriscaldano maggiormente quando sono a pieno carico. Il TUF Gaming F15 è equipaggiato per gestire la sua CPU ad alta potenza con una coppia di Arc Flow Fans a 84 lamelle. Il nuovo design a spessore variabile ha il doppio vantaggio di aumentare il flusso d’aria e ridurre le turbolenze, migliorando le prestazioni di raffreddamento senza ulteriore rumore. Le quattro bocchette di scarico e cinque condotti di calore dedicati, mantengono fresco il TUF Gaming F15 anche con i giochi più esigenti.

NON PERDERE MAI UN MOMENTO

Stai al passo con i professionisti grazie a un pannello FHD da 144Hz. Con Adaptive-Sync, la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con l’uscita della GPU per ridurre i lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e realistico. Il display FHD sfrutta il 100% della gamma sRGB, riproducendo i colori esattamente come si desidera. Con un impressionante 80% di rapporto schermo/corpo, i video e i giochi saranno ancora più coinvolgenti senza sacrificare la portabilità.

GRAFICA SCATENATA

La grafica di gioco è davvero fluida con l’ultima GPU GeForce RTX 4050 che offre in modo affidabile frame rate elevati in tutti i tuoi giochi.

I componenti di alto livello richiedono potenza, soprattutto quando si tratta di massimizzare le prestazioni della tua GPU. Grazie a NVIDIA DLSS 3, all’arco Ada Lovelace ultra-efficiente e alle tecnologie Max-Q, la GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 è completamente libera con un TGP massimo di 140W con Dynamic Boost.

IL MONDO A PORTATA DI MANO

Armati di una tastiera ispirata al desktop ottimizzata per il gioco. La retroilluminazione RGB uniforme ti permette di esprimere il tuo stile unico, mentre i tasti WASD evidenziati offrono una migliore visibilità dei comandi di movimento. La tecnologia Overstroke offre una risposta più reattiva e un controllo senza sforzo. Sui TUF, i tasti sono talmente resistenti da sopportare oltre 20 milioni di pressioni per una maggiore affidabilità e precisione nel tempo. Un touchpad più grande del 26% assicura che tu abbia tutto sempre sotto controllo.

SENTI TUTTO

Due altoparlanti certificati Dolby Atmos assicurano un’esperienza audio ad alta fedeltà. L’Hi-Res Audio offre la musica nel modo in cui l’artista l’ha concepita in cuffia. La cancellazione del rumore AI a due vie mantiene le comunicazioni in entrata e in uscita libere dal rumore di fondo, lasciandoti concentrare sull’azione.

UN PORTO SICURO NELLA TEMPESTA

Non è importante la tua configurazione, il TUF Gaming F15 ti manterrà connesso. Una porta HDMI 2.0b dedicata è integrata da una doppia USB Type-C con supporto DisplayPort, nonché dalla potenza e versatilità di Thunderbolt 4. Il WiFi 6 (802.11ax) veloce e affidabile assicura che sarai in grado di andare online ed essere produttivo ovunque siano disponibili connessioni compatibili, oppure puoi collegarti direttamente tramite la porta Gigabit Ethernet.

Notebook per il gaming dal design distintivo ed elevata qualità costruttiva, gioca con un pannello veloce, 100% sRGB di livello IPS fino a 144Hz e con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente

Tastiera in italiano ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p

Prestazioni adatte al gioco professionale e alle attività quotidiane grazie al Processore Intel Core di Tredicesima generazione i7-13620H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 6GB GDDR6 con di RAM da 16GB, SSD PCIE da 1TB e switch MUX dedicato per sfruttare tutte le prestazioni di gioco

Tecnologia Audio DTS che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e ad alta fedeltà per un audio di qualità cinematografica con cuffie stereo, sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore per un’ottima esperienza sonora

Perfetto per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità