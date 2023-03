Asus ROG, nuovo monitor da gioco pensato per gli Esports e le RTX serie 40

Asus Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità in Italia del monitor gaming eSport ROG Swift 360Hz PG27AQN. Il nuovo monitor consente ai pro e a tutti i competitive gamer di sfruttare le più recenti e potenti schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 40 per riprodurre anche i più recenti titoli ad una risoluzione di 2.560×1.440 pixel (1440p) con frequenza di refresh di 360 Hz. Il nuovo ROG Swift 360Hz PG27AQN è dotato della tecnologia UltraFast IPS per offrire il tempo di risposta più rapido di qualsiasi altro display LCD attualmente disponibile. Inoltre, ha il supporto nativo Nvidia G-Sync e l’integrazione di Nvidia Reflex Analyzer per garantire immagini senza strappi e una latenza di sistema di 10 millisecondi nei migliori titoli di eSport quando impiegato in abbinamento ad un PC con schede video GeForce RTX serie 40. ROG Swift 360Hz PG27AQN è dotato di un pannello ASUS UltraFast IPS da 27 pollici 1440p in grado di supportare frequenze di refresh fino a 360 Hz.

I ricercatori Nvidia sostengono che l’utilizzo di un display 1440p da 27 pollici può migliorare la precisione della mira fino al 3%, rispetto a quanto ottenibile su un display 1080p tradizionale da 24 pollici. Il PG27AQN presenta un driver di tensione dall’innovativo design a doppio strato: quindi, i cristalli liquidi ruotano simultaneamente dagli angoli in alto a sinistra e in basso a destra per un’immagine più fluida e coerente. La funzione Esports Dual Mode consente di giocare con un’immagine dalle dimensioni più contenute, selezionando una più familiare diagonale dello schermo da 25 pollici e risoluzione 1080p o innalzando la qualità dell’immagine fino a una risoluzione super nitida di 2.368×1.332 pixel. Infine, la tecnologia HDR permette a ROG Swift 360Hz PG27AQN di raggiungere una gamma di colori più ampia e un contrasto più elevato rispetto ai monitor tradizionali, consentendo al monitor di visualizzare bianchi più luminosi e neri più intensi per far risaltare i dettagli. Una luminosità di picco di 600 nit consente al PG27AQN di soddisfare i requisiti di certificazione DisplayHDR 600. Il monitor costa 1.899,00 euro.