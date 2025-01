ASUS ROG al CES 2025: Innovazioni e dispositivi per un’esperienza di gioco senza pari

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato al CES 2025 una nuova linea di prodotti avanzati per gamer e creatori di contenuti. Questa gamma include schede grafiche, laptop, desktop, mini PC, monitor e router, tutti progettati per offrire prestazioni elevate e tecnologie all’avanguardia. Le schede grafiche ROG Astral GeForce RTX 50, tra cui i modelli RTX 5090 e 5080, includono un sistema di raffreddamento a quattro ventole che aumenta il flusso d’aria del 20% rispetto alle generazioni precedenti. La gestione del calore è supportata da camere di vapore, dissipatori fresati e pad termici avanzati. Inoltre, la serie è dotata di ASUS GPU Guard per maggiore stabilità e protezione.

I laptop ROG Strix SCAR 16/18, equipaggiati con processori Intel Core Ultra 9 e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, offrono eccellenti prestazioni per il gaming e la creazione di contenuti. La tecnologia di raffreddamento intelligente, con metallo liquido Conductonaut Extreme, mantiene basse le temperature. I display ROG Nebula HDR offrono una risoluzione 2,5K e un’eccezionale luminosità. I modelli ROG Strix G, alimentati da processori Ryzen 9 o Intel Core Ultra, offrono specifiche di alto livello.

I laptop Zephyrus G14/G16 combinano portabilità e potenza, con display OLED e risoluzioni fino a 3K. Il ROG Flow Z13, un tablet gaming 2-in-1, è alimentato da un processore AMD Ryzen AI e include un display touchscreen 2,5K. La GPU esterna ROG XG Mobile offre prestazioni elevate in un design compatto, con connettività Thunderbolt 5.

I desktop ROG G700 sono progettati per prestazioni massime, con processori Intel o AMD e GPU NVIDIA. Il mini PC ROG NUC garantisce elevate prestazioni in un formato ridotto. È presente anche il monitor ROG Swift OLED PG27UCDM, da 27 pollici, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 240 Hz.

Infine, il router ROG Rapture GT-BE19000AI è il primo router Wi-Fi 7 con NPU integrata, capace di supportare velocità fino a 19.000 Mbps e fornire copertura avanzata insieme a strumenti per la sicurezza della rete. Questa nuova linea ROG punta a ridefinire gli standard nel mercato del gaming e della creazione digitale.