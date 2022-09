Asus presenta i nuovi ROG Phone 6D e 6D Ultimate, pensati per giocare

Asus ha presentato la nuova serie di smartphone per il gaming ROG Phone 6D. ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate sono alimentati dall’ultimo chipset di MediaTek, Dimensity 9000+ 5G, con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM. ROG Phone 6D Ultimate introduce anche AeroActive Portal, una “porta” per la dissipazione del calore che lavora in combinazione con l’AeroActive Cooler 6 e le alette poste sulla camera di vapore per introdurre aria fredda nel chipset e garantire prestazioni di raffreddamento più efficaci. La superficie termica è aumentata fino a 9 volte e l’efficienza termica aumenta fino al 20% quando AeroActive Portal è attivo. Il sistema di raffreddamento GameCool è dotato di tecnologia di raffreddamento della CPU che consente di ottenere il massimo delle prestazioni a lungo termine. La batteria da 6000 mAh garantisce un’autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco, e il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici utilizza la tecnologia ROG Tuning per raggiungere la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 720 Hz4. La nuova serie è pienamente compatibile con la gamma di accessori ROG Phone 6, tra cui AeroActive Cooler 6 e ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

I sensori a ultrasuoni supportano ancora più gesture, tra cui funzioni come doppia azione, premi e solleva e il puntamento giroscopio. Il sistema audio GameFX della serie ROG Phone 6D è dotato di doppi altoparlanti, oltre al jack per cuffie da 3,5 mm. Il suono è stato ottimizzato in collaborazione con Dirac, con soluzione audio spaziale Dirac Virtuo che utilizza algoritmi brevettati per consentire un suono stereo coinvolgente dagli altoparlanti integrati nello smartphone, migliorando al contempo la qualità audio complessiva degli altoparlanti. La serie ROG Phone 6D è dotata di un sistema a tripla fotocamera con una fotocamera principale grandangolare Sony IMX766 da 50 MP con qualità dell’immagine migliorata ed elaborazione HDR, una seconda fotocamera ultrawide da 13 MP e una fotocamera macro. Le funzioni software includono la modalità video HDR10+ e una fotocamera frontale da 12 MP per selfie di gruppo e video in live-streaming. ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono disponibili esclusivamente nel colore Space Gray. ROG Phone 6D è dotato di illuminazione Aura RGB sul retro, 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di memoria ROM. ROG Phone 6D Ultimate, che viene fornito con AeroActive Cooler 6, è dotato di un display a colori a matrice ROG Vision sul retro, 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM. Saranno disponibili da ottobre in store selezionati: ROG Phone 6D a 1060€ e ROG Phone 6D Ultimate a 1499€.

“La ricerca delle massime prestazioni e della migliore esperienza di gioco è sempre stata il punto fondamentale del ROG Phone. Ci impegniamo costantemente a superare noi stessi, incarnando lo spirito del For Those Who Dare”, ha dichiarato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS. “Siamo entusiasti che questa prima collaborazione con MediaTek abbia permesso di ottenere prestazioni così straordinarie e continueremo ad impegnarci per migliorare costantemente”. JC Hsu, Corporate Vice President e General Manager dell’unità di business per le comunicazioni wireless di MediaTek, ha aggiunto: “L’introduzione del 5G ha alzato il livello del gioco mobile, in quanto gli utenti possono godere di una connettività superveloce in movimento. Il Dimensity 9000+ di MediaTek permette agli utenti del ROG Phone 6D di godere di esperienze di gioco veloci e fluide, di una connettività affidabile, di una velocità di aggiornamento elevata e di immagini coinvolgenti, massimizzando al contempo la durata della batteria”.