Asus presenta AirVision M1: Specifiche e Prezzo

Asus ha recentemente lanciato gli AirVision M1, occhiali smart progettati per ampliare lo spazio di lavoro degli utenti, trasformando i laptop in postazioni multi-monitor e migliorando la produttività tramite la gestione di più finestre contemporaneamente. Questi occhiali offrono anche vantaggi nell’intrattenimento, migliorando l’esperienza di gioco quando utilizzati con dispositivi come Asus ROG Ally o PC da gaming, e consentendo di fruire al meglio di contenuti multimediali.

Gli Asus AirVision M1 sono dotati di un pannello Micro OLED con risoluzione di 1.920×1.080 pixel per occhio, refresh rate di 72 Hz e luminosità massima di 1.100 nit. Supportano il 95% dello spazio colore DCI-P3 e possiedono certificazioni TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu e sfarfallio ridotto. Il campo visivo è di 38 gradi con una densità di 58 pixel per grado. Il dispositivo offre modalità di visualizzazione preimpostate come Office, Cinema, Gaming e LowBlue, con personalizzazioni possibili tramite l’app AirVision disponibile per Windows.

In termini di audio, gli AirVision M1 includono altoparlanti direzionali e un microfono con cancellazione del rumore. Sono dotati di controlli gestuali per regolare le impostazioni di visualizzazione. Il design è classico e leggero, con un peso di 87 grammi che garantisce comfort, anche per usi prolungati. Nel pacchetto sono incluse lenti con trasparenza del 60% e scure, oltre a un telaio compatibile con lenti graduate.

I nuovi occhiali sono disponibili a un prezzo consigliato di 699 euro presso gli Asus Gold Store e rivenditori autorizzati, con una custodia rigida e vari accessori inclusi.