Asus, nuove schede grafica con Nvidia RTX 4070

Asus ha annunciato ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti e TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, due nuove schede grafiche ad alte prestazioni. La RTX 4070 Ti offre prestazioni next-gen di grande potenza in un ingombro leggermente più contenuto rispetto alle sorelle maggiori ROG Strix GeForce RTX 4080 e 4090. Con uno spessore di 3,15 slot e una lunghezza di 336 mm, questa scheda offre infatti una buona superficie del dissipatore MaxContact per dissipazione e flusso d’aria. Dispone inoltre di tre ventole Axial-tech a 11 pale, in grado di spingere il 31% in più di volume d’aria e il 56,3% in più di pressione statica rispetto al precedente modello ROG Strix GeForce RTX 3080, il tutto con un più basso limite di potenza e con livelli di rumore altrettanto contenuti. Un backplate ventilato assicura un flusso d’aria superiore mentre la tecnologia 0dB mantiene questa scheda silenziosa con i carichi di lavoro più leggeri.

Asus offre anche una variante TUF Gaming della GeForce RTX 4070 Ti, completa della stessa GPU della versione Strix, questa volta però con un dissipatore leggermente più spesso e un design della scheda più corto. Con uno spessore di 3,25 slot e le nuove ventole Axial-tech a 11 pale, la nuova scheda video non fa nessuna rinuncia sul fronte del potenziale di raffreddamento, mentre la lunghezza ridotta a 305 mm le assicura anche maggiore compatibilità con i case esistenti, anche quelli non troppo spaziosi. La TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti offre anche l’interruttore Dual BIOS e un logo ARGB TUF rinnovato lungo la cover. ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti e TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti saranno entrambe disponibili nella variante “liscia” e in quella “OC” (overclocked) progressivamente disponibili ad un prezzo a partire da 1.199,00 euro per il modello TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti.