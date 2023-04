Asus, nuove schede GeForce RTX serie 40 in tre versioni

Asus ha annunciato l’arrivo di nuove schede GeForce RTX serie 40 con le ROG Strix GeForce RTX 4090, 4080 White Edition e la Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition. Proprio come la ROG Strix GeForce RTX 4090 originaria, la White Edition è una scheda da 3,5 slot caratterizzata da alte prestazioni e raffreddamento ottimizzato. Il telaio, il frame e la piastra del backplate sono realizzati in metallo, e il dissipatore di calore offre il 30% in più di superficie di contatto rispetto alla ROG Strix GeForce RTX 3090. Con un carico termico di 500 watt, la vapor chamber brevettata della Strix GeForce RTX 4090 White Edition offre temperature più fredde di 5° C rispetto a una camera di vapore tradizionale. Le sue ventole Axial-tech aggiornate presentano uno spessore maggiore per fornire il 23,8% in più di flusso d’aria e il 19,3% in più di pressione statica rispetto alla generazione precedente. Questi miglioramenti consentono alla scheda grafica di garantire temperature basse per la GPU e, al contempo, di mantenere una rumorosità in linea con i modelli della generazione precedente, nonostante la potenza extra.

La nuova GeForce RTX 4080 Noctua Edition incorpora una coppia di ventole Noctua NF-A12x25 per convogliare l’aria su un grande dissipatore di calore, sviluppato in collaborazione tra il team di ricerca e sviluppo termico di Asus e gli ingegneri Noctua. La coppia di ventole da 120 mm garantisce così prestazioni di raffreddamento elevate a bassi livelli di rumorosità, con una firma acustica omogenea ed elevate prestazioni di raffreddamento, rendendola di fatto la scheda tra le più silenziose al mondo. Per raggiungere questo traguardo, spiega HP, è stata progettata una camera di vapore con una rete di otto heat pipe. Operando con un TDP di 320 watt, tipico della GeForce RTX 4080, la scheda raggiunge un picco di 61,7° C, con gli stessi livelli di rumore dei precedenti modelli GeForce RTX 3070 e RTX 3080 Noctua Edition. L’interruttore Dual BIOS, posizionato sul bordo del pannello posteriore, presenta la modalità Quiet attivata per impostazione predefinita, per ridurre al minimo il rumore sin dall’inizio. Le nuove schede video ROG Strix GeForce RTX 4090 White Edition e ROG Strix Strix GeForce RTX 4080 White Edition sono già disponibili. La GeForce RTX 4080 Noctua Edition sarà invece disponibile a breve. I prezzi consigliati al pubblico partono rispettivamente da 1.899 euro per la serie White Edition e 1.899 euro per la Noctua Edition.