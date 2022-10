Asus lancia l'edizione Space di Zenbook 14X, ispirata alle navicelle spaziali

Asus ha annunciato oggi la disponibilità italiana della versione limitata di Zenbook 14X OLED Space Edition, per celebrare il 25° anniversario della missione spaziale di 600 giorni del laptop Asus P6300 nel 1998. Il computer è dotato di ZenVision, un display OLED da 3,5 pollici incastonato esternamente sul telaio che visualizza messaggi e animazioni personalizzabili. Il portatile è dotato di processori Intel Core i7 Serie H di dodicesima generazione, grafica Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, dischi SSD PCIe 4.0 x4 e rete wireless Intel WiFi 6E. Il display principale è un touchscreen 16:10 2.8K 90 Hz OLED HDR Pantone Validated con tecnologia DisplayHDR True Black 500, con un gamut 100% DCI-P3 e la certificazione TÜV Rheinland contro l’eccessivo affaticamento degli occhi. Zenbook 14X OLED Space Edition è rifinito in colore Zero-G Titanium, che riflette il fatto che il titanio è utilizzato nella costruzione di veicoli spaziali. Il sistema audio di serie è certificato Dolby Atmos, realizzato dalla compagnia audio Harman Kardon. L’amplificatore è in grado di fornire fino al 350% di volume in più rispetto a un amplificatore standard. La dissipazione del calore è affidata alle heat pipe da 6 mm e 8 mm e a una doppia ventola a 87 pale, con cuscinetto fluidinamico che azzera il rumore. Zenbook 14X OLED Space Edition supporta la ricarica rapida, i display esterni 4K UHD e una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. Sono presenti anche una porta HDMI, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A e un lettore di schede microSD. Un jack audio combinato si occupa di tutte le comunicazioni e degli I/O audio. Per la ricarica veloce è possibile utilizzare qualsiasi caricabatterie certificato PD (Power Delivery), compreso l’adattatore per la ricarica rapida da 100 watt in dotazione, oppure è possibile ricaricare mentre si viaggia in aereo con caricabatterie o power bank. Prezzi a partire da 1.549 euro.