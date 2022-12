Asus lancia le nuove Radeon 7900 per giochi senza compromessi

Asus ha annunciato TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT, le prime due schede grafiche della nuova linea di prodotti AMD Radeon RX 7900 Series. Integrando più streaming processor e interfacce di memoria a larghezza di banda maggiore rispetto alla generazione precedente, sostengono giochi fino a 4K con frame rate elevati nei giochi per Windows. Le nuove schede grafiche sono sviluppate sull’architettura AMD RDNA 3, la prima GPU gaming al mondo a presentare un design basato su chiplet. L’architettura offre fino al 54% in più di prestazioni per Watt rispetto a AMD RDNA 2. Include anche un throughput AI potenziato, e la tecnologia raytracing di seconda generazione, che fornisce prestazioni architetturali di raytracing fino a 1,8 volte migliori in titoli selezionati.

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ha un ingombro di 3,63 slot e offre 6.144 stream processor. L’area totale di dissipazione del calore è stata aumentata del 22,8%, e le ventole sono più grandi, fornendo il 13,8% in più di flusso d’aria e l’8% in più di pressione statica rispetto alla generazione precedente, il tutto eseguendo rotazioni a un numero di giri inferiore e producendo una rumorosità altrettanto contenuta. Uno switch Dual BIOS consente agli utenti di scegliere tra le modalità “prestazioni” o “silenziosa”. Sulla TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX Asus mette a disposizione una porta HDMI 2.1 e un trio di porte DisplayPort 2.1.

TUF Gaming Radeon RX 7900 XT offre diversi aggiornamenti rispetto alla precedente Radeon RX 6900 XT, tra cui una memoria più ampia con 20 GB di RAM GDDR6, 5.376 stream processor ma anche un’interfaccia di memoria più ampia a 320 bit. La struttura della TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX include molti dei nuovi elementi progettuali della scheda video. Dal telaio pressofuso, alla sua cover, fino al backplate in alluminio e al design a 3.63 slot. Allo stesso TBP (Total Board Power) della precedente Radeon RX 6900 XT, la nuova scheda video funziona a temperature più basse sotto carico e, dunque, produce livelli di rumore simili pur offrendo maggiori prestazioni. Le schede grafiche TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 1.299 euro e 1.249,90 euro.