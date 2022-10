Asus lancia il primo computer pieghevole da 17 pollici al mondo

Asus ha annunciato oggi la disponibilità italiana del nuovo Zenbook 17 Fold Oled. Il nuovo foldable è il primo laptop Oled pieghevole da 17,33 pollici al mondo: una volta piegato raggiunge un formato di 12,55 pollici. Lo schermo è touchscreen 4:3 da 17,3 pollici con risoluzione 2,5K, in grado di piegarsi al centro per andare a creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920 x 1280. Il dispositivo può essere utilizzato in modalità desktop, laptop con tastiera Bluetooth, laptop con tastiera virtuale, tablet, reader ed extended, grazie al supporto della tastiera Bluetooth ErgoSense full-size e il touchpad. Lo schermo può essere diviso fino a tre finestre, sia con orientamento orizzontale sia verticale. Il nuovo Zenbook 17 Fold monta un processore Intel Core i7 U-Series di dodicesima generazione, una scheda grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Il touchpad di Zenbook 17 Fold OLED è idrofobico e resistente all’usura, grazie all’apposito rivestimento in PVD anti-impronta. La tecnologia audio AI di cancellazione del rumore permetterà agli utenti di filtrare il rumore ambientale e di normalizzare tutte le voci individuali in modalità Multi-presentatore da posizioni diverse per ottimizzare la qualità delle videoconferenze di gruppo. Zenbook 17 Fold Oled è disponibile a partire da 3.299,00 euro.