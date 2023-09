Asus lancia il controller Raikiri Pro per PC e Xbox

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di Raikiri e Raikiri Pro. Raikiri Pro è il primo controller per PC certificato Xbox e dotato di display OLED e connettività tri-mode: ricco di tante funzioni evolute, è dotato di infinite opzioni di personalizzazione. Il display OLED integrato può essere utilizzato per mostrare animazioni personalizzate e indicatori di stato o per cambiare al volo il profilo di gioco, anche direttamente durante il gameplay. Inoltre, la connettività tri-mode offre connessioni versatili tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza o cavo USB, rendendo Raikiri Pro perfetto per giocare su ogni desktop PC o notebook, ideale anche per ROG Ally. Inoltre, è compatibile con la più recente generazione di console Xbox tramite connessione USB-C cablata. I suoi controlli intuitivi includono quattro pulsanti posteriori che possono essere programmati per i comandi di gioco o per modificare “on the fly” la sensibilità del joystick. Il Raikiri Pro include anche blocchi fisici a due vie per il grilletto, che possono così essere impostati sulla modalità a corsa ridotta o piena per adattarsi a differenti preferenze o giochi diversi, con zone morte personalizzabili tramite il software Armoury Crate.

I grilletti a sinistra e destra offrono una gamma completa di movimento e includono una modalità di blocco del grilletto che può essere impostato per una corsa ridotta o piena. Inoltre, le zone morte di attivazione possono essere personalizzate tramite Armoury Crate per soddisfare le preferenze individuali o adattare al meglio i controlli per i titoli diversi, dagli FPS ai giochi di corse. Raikiri e Raikiri Pro offrono entrambi un jack audio da 3,5 mm e un DAC ESS integrato per elevare l’esperienza sonora e regalare ad ogni giocatore un audio in-game realistico. Entrambe le versioni offrono anche un pulsante per attivare o silenziare il microfono e la chat durante il gioco. Il software Armoury Crate può essere utilizzato per personalizzare i controlli in base agli stili di gioco individuali o per adattarsi al meglio ad ogni titolo specifico. Sono possibili una miriade di opzioni di personalizzazione, che consentono ai giocatori di rimappare i pulsanti, regolare le impostazioni del display OLED (disponibile nella versione Pro), personalizzare anche l’aspetto grazie agli effetti di luce RGB (disponibile su entrambe le versioni), selezionare i profili del controller e impostare gli avvisi di batteria scarica per la modalità wireless. Con Armoury Crate è possibile modificare inoltre la forza delle vibrazioni del controller e le curve di risposta del joystick. ROG Raikiri e ROG Raikiri Pro costano rispettivamente 119,00 € e 169,00 € IVA inclusa.