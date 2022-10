Asus lancia i nuovi Vivobook 15, anche con schermo Oled

Asus ha annunciato l’arrivo in Italia di due modelli parte della lineup 2022 di Vivobook: Vivobook 15 (X1502) arriva con processore Intel Core di dodicesima generazione e cerniera lay-flat per aprirlo a 180 gradi. Raggiungere una velocità Turbo Boost di 4,7 GHz, e il display NanoEdge è disponibile anche in versione touchscreen, con ampi angoli di visione e certificazione TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante le sessioni di visione. Vivobook 15 sarà disponibile sull’e-commerce Asus da fine ottobre in diverse colorazioni: Quiet Blue, Icelight Silver o Terracotta, al prezzo consigliato al pubblico di 919 euro. Altra novità è Vivobook 15X OLED, che si differenzia all’interno della gamma per il suo display con rapporto di aspetto 16:9. Questo schermo OLED HDR NanoEdge offre una gamma cromatica DCI-P3 al 100% di livello cinematografico, Pantone Validated e con certificazione TÜV Rheinland. Si tratta del primo display OLED per laptop con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms. Anche Vivobook 15X OLED è dotato di una cerniera lay-flat che consente di condividere i contenuti con gli altri o di collaborare con un gruppo di persone intorno a un tavolo. Asus ha studiato una soluzione per garantire videochiamate di qualità: la tecnologia 3D Noise Reduction migliora la nitidezza dell’immagine della webcam, grazie a un algoritmo che esegue il de-noising in tempo reale. Gli effetti della webcam aggiungono diverse utili funzioni di elaborazione delle immagini, tra cui la sfocatura dello sfondo per una maggiore privacy, l’ottimizzazione dell’illuminazione per mantenere i volti in ombra, il tracciamento del movimento per mantenere sempre l’inquadratura centrale e il tracciamento degli occhi per evitare che si noti la distrazione dalla telecamera. Vivobook 15X OLED è già disponibile in Quiet Blue e Transparent Silver, al prezzo consigliato di 839 euro.