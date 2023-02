Asus e Aim Lab insieme per mouse e tappettino da gioco

Asus Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità del nuovo mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e del mousepad ROG Hone Ace Aim Lab Edition. È stato progettato con l’aiuto dei professionisti di Aim Lab ed è appositamente realizzato per i gamer di sparatutto in prima persona. Include Aim Lab Settings Optimizer che analizza le prestazioni del gamer per offrire impostazioni personalizzate del mouse in grado di aiutare gli utenti ad ottenere il massimo dai propri punti di forza e dal proprio stile di gioco individuale. L’Harpe Ace è uno dei mouse gaming più leggeri disponibili, con un peso di 54 grammi. Include il sensore ottico ROG AimPoint che assicura fino a 36.000 dpi con una CPI deviation inferiore all’1% . Include wireless ROG SpeedNova a bassissima latenza ed efficienza energetica in modalità RF a 2,4 GHz. Il tappetino gaming ROG Hone Ace dispone invece di indici di misurazione che operano in tandem con una funzione dedicata del software di Aim Lab, al fine di aiutare i gamer ad allenare le proprie abilità di movimento all’interno di uno spazio a 360°. Il nano-rivestimento crea una superficie repellente all’acqua, all’olio e alla polvere e dispone di una base in gomma per una presa stabile sulle superfici.

“La partnership con Aim Lab ci permette di offrire un netto vantaggio competitivo per mezzo di gaming gear eccellenti che consentono anche un’esperienza di gioco davvero personalizzata ed in grado di soddisfare appieno le esigenze uniche di ogni giocatore”, ha dichiarato Kris Huang, General Manager of Gaming Gear & Accessory Business Unit e Presidente del comitato del marchio ROG. ʺLa partnership con ROG ci ha permesso di co-sviluppare una serie di periferiche innovative per aiutare i gamer di tutto il mondo a migliorare le proprie esperienze di gioco. ROG è stato un partner straordinario e siamo entusiasti di svelare finalmente i risultati di questa collaborazione”, ha affermato Wayne Mackey, CEO di Aim Lab. ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition saranno a breve disponibili rispettivamente a 159,99 e 39,99 euro.