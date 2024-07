ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Edition in OFFERTA LAMPO per il Prime Day

Tra le numerose offerte del Prime Day della giornata di oggi, segnaliamo uno sconto degno di nota su una scheda grafica GeForce RTX 4060 custom targata ASUS, su cui si può risparmiare un’ottima somma.

La ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Edition con 8 gigabyte di memoria GDDR6 è in offerta 292,99 Euro, il 16% in meno rispetto al prezzo mediano di 349,30 Euro, ma anche il 10% in meno rispetto al prezzo più basso di recente di 324 Euro. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 22 Luglio 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 1 minuto, ma attenzione: la disponibilità è garantita solo su cinque unità. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, e di richiedere il reso entro 14 giorni dalla data di consegna.

