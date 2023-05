Asus annuncia le schede grafiche ROG Strix e Dual AMD Radeon RX 7600

Asus ha annunciato le schede grafiche ROG Strix AMD Radeon RX 7600, Dual AMD Radeon RX 7600 e Dual AMD Radeon RX 7600 V2, progettate per raggiungere un equilibrio tra economicità e performance di gioco. Gli aggiornamenti realizzati rispetto alla precedente generazione, dice Asus, rendono la scheda grafica ROG Strix AMD Radeon RX 7600 una valida opzione per il prossimo PC gaming di ogni utente. Rispetto alla ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT della scorsa generazione, la nuova scheda video funziona in modo più silenzioso a temperature sostanzialmente simili e ha un TGP (potenza grafica totale) di 145 watt. Due ventole Axial-tech a 11 pale mantengono costante il flusso dell’aria di raffreddamento attraverso il dissipatore a 2,9 slot mentre i cuscinetti a doppia sfera della ventola ne garantiscono una più lunga durata. Le prese d’aria nel backplate in alluminio forniscono un ulteriore percorso per la dissipazione. La scheda è inoltre dotata di tecnologia 0 dB, per cui il regime di rotazione delle ventole si riduce per un funzionamento del tutto silenzioso in caso di carichi di lavoro meno intensi o ogni volta che le temperature lo consentono. Uno switch Dual BIOS inoltre consente agli utenti di dare la priorità alle prestazioni o al funzionamento silenzioso.

Per quanti vogliono progettare un PC di piccolo formato, la scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 può essere la scelta da considerare. Il formato compatto, con una lunghezza ridotta della scheda e il dissipatore più sottile garantiscono un airflow ottimale lì dove schede più ingombranti sarebbero invece soffocate. Come la variante ROG Strix, anche i modelli Dual sono dotati di una coppia di ventole Axial-tech progettate con precisione per fornire un flusso costante di aria di raffreddamento, e tecnologia 0 dB. Le schede grafiche ROG Strix AMD Radeon RX 7600 e Dual AMD Radeon RX 7600 offrono equilibrio di prestazioni acustiche, termiche e grafiche. Infine, l’applicazione GPU Tweak III semplifica l’overclock o l’undervolt di una scheda grafica, la personalizzazione delle curve delle ventole e il monitoraggio delle informazioni vitali sull’hardware. Le schede grafiche ROG Strix e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 sono già disponibili presso i rivenditori ad un prezzo consigliato al pubblico a partire 369,00 € IVA inclusa.