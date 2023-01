Asus annuncia il primo controller con schermo OLED integrato

Asus ha annunciato il nuovo controller ROG Raikiri Pro per Xbox e PC che vedrà la luce nel corso dell’anno. Si tratta del primo equipaggiato con un piccolo display OLED da 1.3 pollici che mostrerà animazioni customizzate, informazioni sulla batteria, dettagli sull’uso del microfono e altro ancora. Il display ha una risoluzione 128×40 pixel e sarà utile anche per cambiare i profili di utilizzo tra vari giocatori ed eseguire il pairing Bluetooth con gli accessori. Per il resto, si tratta di un controller Pro a tutti gli effetti, completamente programmabile anche via app su PC, quattro tasti sul retro e parti intercambiabili. Si tratta anche del primo pad per PC con licenza Microsoft dotato di connettività tripla: Bluetooth, Wi-Fi a bassa latenza e cavo USB-C. Asus descrive il controller come destinato al PC, dichiarando che alcune funzioni saranno disponibili su Xbox Series solo tramite connessione via cavo, non è chiaro quindi quali di queste saranno destinate all’utenza console.